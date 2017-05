El Born reflexiona sobre "les males conductes", la censura i les persecucions

260x366 'A les palpentes', de Joma, és una de les il·lustracions del projecte 'Mordasses' / Joma / Born CCM 'A les palpentes', de Joma, és una de les il·lustracions del projecte 'Mordasses' / Joma / Born CCM

La mordassa és allò que impedeix de parlar, d'expressar-se lliurement. És també el nom d'un nou projecte del Born Centre de la Cultura i la Memòria que "convida a reflexionar, obertament i en comú, sobre les convencions, els tabús i l'opressió presents en la nostra societat ahir, avui i potser demà". Així es defineix una programació que, del 19 al 28 de maig, aplegarà debats, tallers, curtmetratges i espectacles.

Entre els temes que s'hi tractaran hi ha les mordasses del poder, les imposicions dels cànons de bellesa, què no es pot dir als mitjans de comunicació i el vestit com a eina d'identificació però també de catalogació i, per tant, de discriminació. "Una ètica és una estètica, i una estètica és una política", ha recordat aquest dimecres el comissionat de programes de memòria, Ricard Vinyes, en una roda de premsa. "Les conductes són les que generen les nostres identitats", diu Vinyes.

El cos, la indumentària i la paraula són els eixos d'un projecte que, segons Vinyes, treballa "en dues grans esferes: la conducta malvista i perseguida i la conducta vista com a excentricitat". El gruix de les activitats de 'Mordasses', comissariat per Lluís Agustí i Taleia Cultura, es farà del 25 al 28 de maig, i hi participaran, entre altres, Josep Ramoneda, Manuel Rivas, Bel Olid, Erika Lust, Manuel Delgado, Antonio Baños, Natza Farré, Xavier Fina, Nazario i Fàtima Llambrich. "Això no és una jornada universitària ni una trobada entre especialistes. Ha de ser ciutadana, i també familiar", diu Agustí.

Fins ara el Born CCM havia abordat el que Ricard Vinyes, descriu com un "producte cultural". "L'any 2015 es va fer la fira del llibre prohibit, i el 2016, l'exposició dels discos prohibits –explica Agustí–. Ricard Vinyes volia desplaçar el centre d'atenció del producte cap a la persona que el crea i cap a les persones que són perseguides, però també calia mostrar les reaccions que provoquen les conductes. No és només la creació d'una llei mordassa, ni la persecució de la conducta malvista judicialment, sinó també com la ciutadania s'organitza i com reacciona".

El pòrtic de 'Mordasses' serà la instal·lació aquest divendres a la plaça Comercial de quatre grans caixes amb il·lustracions d'Ignasi Franch, Joma, Carme Solé-Vendrell i Tàssies que "expressen una mordassa". Aquesta instal·lació tractarà sobre la negació a la diversitat sexual, les idees desinformades, el 'bullying' i els infants marginats.

Els tallers 'Vestim: del tanga masculí al burquini' i 'Sentim: el tatuatge, agressió o identitat' posaran exemples pràctics, i sobretot sensorials. En el primer, conduït per la periodista Laura Sangrà, els visitants podran posar-se indumentàries que han generat controvèrsia, i algunes, fins i tot, persecucions legals. El segon, coordinat per la dissenyadora i tatuadora Joana Cabot, permetrà endinsar-se en la funció social del tatuatge, una eina d'identitat que pot arribar a condicionar la vida laboral i, en segons quins contextos, provocar exclusió.