Bowie al Museu del Disseny, i altres grans cites del 2017

La programació d’enguany als museus nacionals i, sobretot, internacionals, promet ser molt intensa. Es podrà veure des de la primera gran exposició sobre tota una època històrica, els anys de la Revolució Russa, fins a una exposició sobre un quadre que resumeix per ell mateix una època: el Guernica. El 2017 també serà un any en que es podrà veure com institucions barcelonines com el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu del Disseny i el Museu Picasso col·laboraran en projectes internacionals. Repassem la cartellera dels pròxims dotze mesos a partir de setze exposicions.

Diàlegs entre genis Dues exposicions reuniran Dalí i Duchamp, i Picasso i Lautrec

Els cara a cara entre grans artistes es consoliden com una bona estratègia per generar nou coneixement de les seves obres. Si Picasso-Dalí va ser el plat fort del museu de l’artista malagueny a Barcelona el 2015, enguany l’obra de l’empordanès es podrà veure a la Royal Academy of Arts, a Londres, en un altre diàleg artístic antològic: Dalí/Duchamp (del 7 d’octubre al 3 de gener del 2018).

En canvi, el Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid celebrarà el seu 25è aniversari amb l’artista malagueny: a l’octubre obrirà una mostra en què la seva obra primerenca dialoga per primer cop amb la de Henri de Toulouse-Lautrec (del 17 d’octubre al 21 de gener del 2018). El Museu Picasso de Barcelona també acollirà una exposició de caràcter internacional: Picasso. Retrats, actualment en cartell a la National Portrait Gallery de Londres (del 17 de març al 25 de juny).

80 anys del ‘Guernica’ El Museu Reina Sofia celebrarà l’aniversari amb una gran mostra

L’exposició de Picasso cridada a ser la més important de la seva obra en tot l’any obrirà les portes al Reina Sofia a l’abril. El museu celebra el 80è aniversari de la realització de la pintura i el 25è del seu ingrés al museu amb Pietat i terror en Picasso. El camí a Guernica (del 5 d’abril al 4 de setembre), que inclourà 150 obres de l’artista de més de 30 institucions d’arreu del món. Els comissaris, els historiadors de l’art T.J. Clark i Anne M. Wagner, creuen que les arrels del quadre es remunten a la Primera Guerra Mundial i com Picasso veu, esfereït, els efectes de les tècniques de la guerra moderna. La cronologia de les obres arrencarà a mitjans de la dècada dels 20, un moment en què l’artista viu una profunda crisi personal, i s’allargarà fins a mitjans dels anys 40.

Bowie torna a Barcelona El Museu del Disseny rebrà l’exposició de l’arxiu del músic

La promotora que porta la itinerància de l’exposició David Bowie is no ho va tenir fàcil per col·locar la mostra a Barcelona, que serà l’última ciutat europea on es podrà veure abans de viatjar a Nova York. El Museu del Disseny se la va quedar al segon intent i finalment obrirà les portes el 25 maig. Inclou més de 300 objectes del músic, entre els quals hi ha manuscrits, vestuari, fotografies, pel·lícules, videoclips i instruments musicals.

L’organitzador de l’exposició de David Bowie, el V&A Museum, de Londres, no dona treva als amants de la música: el 13 de maig obrirà la primera gran retrospectiva de Pink Floyd, L’exposició de Pink Floyd: les seves restes mortals. Inclourà 350 peces, entre objectes, instruments i obres d’art. Els organitzadors asseguren que la mostra serà una viatge “immersiu, multisensorial i teatral” per la història del grup.

Llums i ombres dels EUA El British Museum treu a la llum el seu art nord-americà

El canvi de cicle polític sembla haver portat alguns museus a repassar la història recent dels Estats Units. El British Museum exposa per primera vegada la seva col·lecció d’art contemporani nord-americà amb la mostra El Somni Americà. Des del pop fins al present (del 9 de març al 18 de juny), amb el fil conductor de la reacció dels artistes a esdeveniments com l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy, l’arribada de l’home a la Lluna, la Guerra del Vietnam, la crisi de la sida, el racisme i les problemàtiques de gènere. En definitiva, que hi ha moltes Amèriques i que el Somni Americà també té les seves obres. A la mostra s’hi podran veure pintures, escultures i gravats d’artistes com Andy Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, Kara Walker i Julie Mehretu. A més de les obres de la col·lecció del British, també s’hi exposaran peces de museus i col·leccions privades d’arreu del món.

També a Londres, la Tate Modern dedicarà per primera vegada al Regne Unit una exposició a un aspecte concret de la vida social i la cultura nord-americanes d’aquella època: l’art negre. L’ànima d’una nació: art a l’època del ‘black power’ (del 12 de juliol fins al 22 d’octubre) inclourà obres realitzades entre els anys 1963 i 1983.

Rauschenberg al s. XXI El MoMA li dedica la primera retrospectiva des dels anys 90

Robert Rauschenberg entra de ple al segle XXI, i ja no és únicament un pintor heroic de l’expressionisme abstracte. En la retrospectiva que li dedicarà el MoMA (del 21 de maig fins al 17 de setembre), la primera que se li dedica aquest segle XXI, sortirà a la llum el seu afany per col·laborar amb creadors d’altres disciplines i la seva gran curiositat. La mostra inclourà més de 250 pintures, fotografies i enregistraments sonors i audiovisuals amb els quals el públic podrà endinsar-se en la vida creativa de Rauschenberg i l’intercanvi d’idees que va mantenir amb creadors com el músic John Cage i el coreògraf Merce Cunningham, entre molts altres.

Tot David Hockney La Tate Britain munta la mostra més ambiciosa de la seva obra

Tres grans museus mundials celebraran el 80è aniversari del britànic David Hockney amb l’exposició més ambiciosa de la seva obra: la Tate Britain, que serà la primera institució a presentar la mostra (del 9 de febrer al 29 de maig), el Centre Georges Pompidou i el Metropolitan. La trajectòria de Hockney va arrencar als 60 i inclou moments tan icònics com els seus retrats d’amics i familiars, les pintures de piscines de Los Angeles i els coloristes paisatges tardans realitzats entre el Regne Unit i Califòrnia. David Hockney està considerat com un dels grans artistes britànics vius i no n’ha tingut prou amb el dibuix, la pintura i el gravat. També ha treballat en el camp de la fotografia i fins i tot ha fet grans pintures amb programes de dibuix i tractament d’imatges de tauletes digitals.

L’art de la Rússia del 1917 Dues mostres sobre el panorama cultural de la Revolució d’Octubre

La programació dels museus londinencs és envejable. A més de Dalí/Duchamp, la Royal Academy té en cartell l’exposició Expressionisme asbtracte, que es podrà veure al Guggenheim de Bilbao (del 3 de febrer al 4 de juny), i farà una de les dues exposicions londinenques sobre la Revolució Russa, que porta per títol Revolució: art rus 1917-1932 (de l’11 de febrer fins a l’11 d’abril). Aquesta serà la mostra inicial que repassarà el panorama artístic de la Rússia postrevolucionària i inclourà obres d’artistes com Kandinski i Malevitx, dels artistes del realisme socialista, i escultures, fotografies i pel·lícules de pioners com Eisenstein. També la reconstrucció d’un apartament dissenyat per a la vida comunitària. L’altra mostra, Estrella roja sobre Rússia (del 8 de novembre del 2017 al 18 de febrer del 2018), es podrà veure a la Tate Modern a la tardor, i estarà centrada en la fotografia i el grafisme.

La veu dels insubmisos El MNAC presenta ‘Soulèvements’ i el Macba la rebel·lia de Brossa

Malgrat les estretors econòmiques, el MNAC ha col·laborat amb el Jeu de Paume en l’organització de Soulèvements, una gran exposició sobre les emocions col·lectives i els moviments populars de lluita, comissariada pel filòsof i historiador de l’art Georges Didi-Huberman. A Barcelona, la mostra estarà oberta del 23 de febrer al 28 de maig i el 40% de les obres seran del museu.

Amb tot, el plat fort d’enguany al MNAC no serà una exposició temporal sinó la presentació, coincidint amb el dia de Sant Jordi, de la nova col·lecció permanent d’art del Renaixement i el Barroc, comissariada per l’antic cap de les col·leccions i ara assessor extern Juan José Lahuerta. El nou relat serà, com diu el director del museu, Pepe Serra, “més provocador”.

Sense marxar de Barcelona i també amb un marcat esperit de rebel·lia, el Macba obrirà Poesia Brossa (del 21 de setembre al febrer del 2018), la gran exposició sobre el poeta que va haver d’ajornar, on el posarà en diàleg amb la poesia d’artistes internacionals com Ian Hamilton Finlay.