Brian Eno, cap de cartell a l’Arts Santa Mònica el 2017

L’Arts Santa Mònica arrencarà al gener una de les seves temporades més eclèctiques. Sota la consigna de la “hibridació”, el director del centre, Jaume Reus, ha bastit una programació que abordarà llenguatges tan diversos com l’arquitectura, la fotografia i el videoart, a més de l’art contemporani. La música té reservat un dels plats forts de l’any: una exposició sobre el músic Brian Eno coproduïda amb el Festival Sónar+D, Brian Eno (Per atzar i voluntat) (del 13 de juny a l’1 d’octubre). “No és un creador interdisciplinari, no treballa en diferents camps i després els posa en relació sinó que és intradisciplinari: té un procediment, una manera de pensar i una metodologia que es manifesta en diferents formats”, explica el comissari de la mostra, Lluís Nacenta. “La manera de pensar d’Eno es pot resumir en dues idees. La primera és que no crea pròpiament una peça -afegeix-, sinó que dissenya un sistema que evoluciona d’una manera no totalment controlada ni controlable per l’artista. La segona és l’acceptació, que vol dir acceptar, fins i tot de bon grat, aquelles coses que no podem controlar”.

Brian Eno (Per atzar i voluntat) inclourà tres grans instal·lacions audiovisuals, una de les quals està previst que estreni un nou espai del centre i també les menys conegudes peces textuals del músic. “L’exposició no serà un recorregut sinó un lloc per estar-s’hi”, subratlla el comissari.

A més de les noves exposicions, el centre tornarà a acollir activitats ja gairebé tradicionals com la fira Arts Libris, l’Òpera de Butxaca i les col·laboracions amb la fira Swab, la plataforma de videoart Hamaca i els festivals Eufònic i Ingràvid. També s’hi exposaran una selecció de les adquisicions del Pla Nacional de Fotografia (del 14 d’octubre al 7 de gener del 2018) i Joan Morey estrenarà l’obra amb la qual va guanyar el tercer Premi de Videocreació, Cos social (Lliçó d’anatomia) (del 20 de maig al 16 de juliol). Algunes de les propostes més suggerents de l’Arts Santa Mònica el 2017 ja han tingut una vida anterior: Jelena Prokopljevic, Jaume Prat i Isaki Lacuesta tenen entre mans el repte d’adaptar l’exposició catalana de la passada Biennal de Venècia d’arquitectura als espais de l’Arts Santa Mònica. Aftermath es podrà veure del 31 de gener al 26 de març. “Hem aprofitat les característiques de l’espai per ampliar l’exposició, perquè no sigui senzillament una adaptació de la de Venècia”, afirma Jaume Prat. A la tardor es podrà veure l’exposició de La Panera en què Francesc Torres i Santiago Ydáñez han posat les seves obres en diàleg, Què en sap la història, de mossegar-se les ungles (del 17 d’octubre al 7 de gener del 2018). Torres presenta una videoinstal·lació que parteix de la troballa d’unes filmacions inèdites de la Guerra Civil i Ydáñez un conjunt de pintures que generen un nou relat sobre la guerra.

Abans, sense abandonar els anys de la guerra, arribarà el projecte comissionat per Pilar Parcerisas que es va poder veure aquesta tardor a l’Estació Internacional de Portbou, Les maletes de Walter Benjamin. Dispositius migratoris. Barcelona-Madrid-Portbou, amb treballs d’estudiants d’escoles d’art de Barcelona, Madrid, Bordeus i Berlín (del 20 de juliol al 24 de setembre). Els participants han creat unes maletes imaginàries a partir de les Tesis de la filosofia de la història, el material que Benjamin portava amb ell quan va ser retingut a Portbou.

La curadoria emergent serà un altre dels focus de la programació: Sonia Fernández Pan presentarà el cicle de quatre exposicions The more we know about them, the stranger they become, sobre els objectes, els seus valors, i les relacions alternatives que es poden establir amb ells.

L’Arts Santa Mònica tanca l’any amb una lleugera davallada de públic respecte al 2015, quan va rebre 173.680 visitants. Les dades definitives es faran públiques al gener. Està previst que el pressupost es mantingui respecte a aquest any, 3,2 milions d’euros, 2,2 dels quals corresponen a les exposicions i activitats.