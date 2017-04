Bruce Springsteen i Joe Grusheky llancen un tema contra el veto migratori de Trump

Bruce Springsteen i el líder del grup Houserockers, Joe Grusheky, s'han unit per alçar-se contra les reformes de Donald Trump. Els artistes han llençat la cançó 'That's what makes us Great' ('Això és el que ens fa grans') en resposta al lema de la campanya del president, 'Make America Great Again' ('Fes que Amèrica sigui gran una altra vegada').

La cançó la va escriure Grusheky quan Trump va arribar a la Casa Blanca i li va demanar a Springsteen que hi posés veu i que li afegís el seu toc personal, segons va informar el cantant al Pittsburgh Post-Gazette. "(Trump) em va perdre en el moment en què va començar a burlar-se de les persones amb necessitats especials. ¿Com pot ser que una persona així sigui president dels Estats Units?", diu el músic, segons informa 'Billboard'. La cançó es pot adquirir per 0,92 euros a la pàgina web de Grusheky.

'No em prenguis el pèl, que mai has llegit un llibre/ Mai he tingut fe en un estafador i els seus còmplices' diu un fragment de la cançó. 'No m'expliquis mentides/ i les venguis com fets / Ja he passat per aquí abans/ i no hi tornaré', diu la cançó. Malgrat tot, el tema deixa espai per a l'esperança i fa un crit a la mobilització: 'Depèn de tu i de mi/ L'amor pot conquistar l'odi/ Sé que això és cert/ Això és el que ens fa grans'.

Bruce Springsteen i Joe Grusheky van col·alborar per primera vegada l'any 1995 a l'àlbum i van tornar a treballar plegats el 2009.