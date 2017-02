Sopa de Cabra, Txarango, La Iaia i Els Amics de les Arts actuaran al Canet Rock 2017

Pop, rock i mestissatge segueixen sent els eixos estilístics del Canet Rock, la quarta edició del qual se celebrarà l'1 de juliol al Pla d'en Sala. Aquest any la programació del festival inclou les actuacions de Sopa de Cabra (que faran un concert de 'hits'), La Iaia, Txarango, Buhos, Gossos, Itaca Band, Els Amics de les Arts i Miquel del Roig, a més des que ja s'havien anunciat fa unes setmanes: Jarabe de Palo, Doctor Prats i Zoo.

Ara com ara només falten per confirmar un parell de bandes més, una de les quals sortirà d'un concurs destinat a grups amb disc publicat i que puguin acreditar haver fet almenys vint concerts.

"El Canet Rock està consolidat com a experiència", ha assegurat aquest dimarts la directora general del festival, Gemma Recoder, en una roda de premsa celebrada a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, seu del principal patrocinador del Canet Rock. Recoder ha explicat que el festival mantindrà l'escenari únic, i que aquest any Miquel del Roig repetirà el que va fer al 2016: actuacions de 15 minuts entre concert i concert perquè "a l'escenari sempre hi estiguin passant coses".

La directora artística del Canet Rock, Laura Duran, ha fet una programació amb bandes que ja han passat i d'altres que hi debuten, com ara Sopa de Cabra, Zoo, Buhos, Doctor Prats i Jarabe de Palo. El repertori del concert de Sopa de Cabra serà el que decideixi el públic "a través d'un concurs a Catalunya Ràdio". "La gent podrà escollir les deu millors cançons de Sopa de Cabra, i aquestes cançons les tocaran a Canet", ha explicat Duran. És la mateixa fórmula que es va seguir en altres edicions amb Els Pets i Els Amics de les Arts.

Tot i que el Canet Rock està dirigit per dones, en el cartell d'aquesta edició la presència femenina és redueix a una component dels Itaca Band. "És absurd posar dones per cobrir quotes, és a idea contrària al feminisme -ha dit Recoder-. Ens han d'encaixar a cartell. No volem fer discriminació positiva".

Les entrades per al Canet Rock 2017 ja estan disponibles a un preu de 35 euros, més despeses de gestió.