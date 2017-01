Caçar un èxit a Sundance ja no et farà ric

Fins i tot en l’era de l’streaming i del vídeo sota demanda, les pel·lícules independents continuen sent jutjades pel seu resultat a taquilla. I segons aquesta vara de mesurar, cada vegada menys pel·lícules conquereixen el gran públic. En l’última dècada s’han estrenat més de 1.100 pel·lícules al Festival de Cinema de Sundance, però només una ha aconseguit superar la marca dels 37,2 milions d’euros (40 milions de dòlars) als cinemes dels Estats Units: Precious va aconseguir aproximadament 50 milions d’euros el 2009. Però fins i tot aquest resultat és modest comparat amb pel·lícules d’anys anteriors. El 2006 la joia de Sundance Petita miss Sunshine va recaptar 66 milions. I un altre descobriment de Sundance, Saw, va arribar a recaptar als Estats Units 67 milions el 2004.

Avui la majoria de les pel·lícules de Sundance tenen sort si arriben a les sis xifres a la taquilla global. Per exemple, la comèdia Wiener-Dog, de Todd Solondz, continuació de l’exitosa pel·lícula independent del 1995 Benvinguts a la casa de nines, va recollir 440.000 euros l’estiu passat abans d’arribar a Amazon.

¿L’ streaming i el vídeo a la carta han compensat la falta de pel·lícules d’autor? ¿O n’han ampliat l’audiència? En realitat, ningú ho sap. La majoria dels distribuïdors es neguen a fer públiques les dades d’audiència televisiva, en part perquè no volen que els realitzadors i els seus agents utilitzin la informació per exigir un xec més elevat. Així que la venda d’entrades segueix sent el criteri estàndard per valorar-ne l’èxit. Ara que fins diumenge hi ha una nova edició del festival en marxa val la pena donar una ullada als hits de l’any passat per veure com els ha anat.

Per exemple, Swiss army man. A Sundance li agrada prémer l’accelerador i prioritzar les opcions artístiques per sobre de les comercials. Res resumeix millor aquesta afirmació que el drama protagonitzat per Daniel Radcliffe, que interpreta un cadàver molt flatulent. A24 es va arriscar amb la compra dels drets amb un contracte per sota de set xifres, en part per començar una relació amb els joves directors de la pel·lícula, un duo conegut com el Daniels (Dan Kwan i Daniel Scheinert). Al final la pel·lícula va vendre prop de 4 milions d’euros en entrades.

Amb Manchester frente al mar -que s’estrenarà als nostres cinemes el 3 de febrer- alguns distribuïdors van arrufar el nas perquè és un drama duríssim i, a sobre, llarg. No obstant això, Amazon i Roadside Attractions s’hi van llançar i van adquirir la pel·lícula -de 2 hores i 17 minuts- per uns 9,3 milions i la van projectar fins als 34,8 milions d’euros de taquilla recaptats en tres mesos. Manchester, protagonitzada per Casey Affleck i Michelle Williams, podria tenir una segona vida si avui és nominada als Oscars i s’uniria a Precious com a veritable líder de la cursa.

El nacimiento de una nación -als cinemes el 17 de febrer- va ser una de les grans implosions de la història de Sundance. Fox Searchlight va pagar una xifra rècord de 16 milions per comprar aquest drama violent sobre una rebel·lió d’esclaus, que va ser proclamada a l’instant com una obra mestra per un sector desesperat per posar fi a la tempesta de foc dels #OscarsSoWhite. No obstant això, el creador de la pel·lícula, Nate Parker, aviat es va enfrontar a un dur escrutini per una acusació d’assalt sexual que havia protagonitzat en el passat, i el públic, en particular les dones negres, va abandonar la pel·lícula. Va recaptar 15 milions.

Al contrari, l’aventura sobre un nen rebel i el seu tiet adoptiu, Hunt for the Wilderpeople, ha batut els estàndards de Sundance, amb 4,8 milions recaptats durant 19 setmanes. The Orchard, propietat de Sony, havia pagat prop de 2 milions pels drets. The Orchard és una de les poques companyies de cinema que donen a conèixer els denominats ingressos per serveis complementaris (vídeo sota demanda, entre d’altres), i Wilderpeople, dirigida per Taika Waititi, porta aproximadament 5,3 milions recaptats en aquest capítol, una xifra que va creixent. Esclar que molta més gent anirà a veure la propera pel·lícula de Waititi: dirigirà l’aventura d’acció de Marvel-Disney Thor: Ragnarok, que s’estrenarà al novembre.