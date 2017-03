La Calòrica ataca a ‘Fairfly’ la bombolla de l’emprenedoria

Què volem canviar quan diem que volem canviar el món? Aquest és el conflicte al qual s’han d’enfrontar els protagonistes de Fairfly, l’obra que presenta La Calòrica fins al 26 de març al Teatre Tantarantana dins el tercer Cicle de Companyies Independents de Barcelona, El Cicló. En una conversa de sobretaula, quatre personatges discuteixen què han de fer davant l’obertura d’un ERO a l’empresa on treballen, i acaben trobant la solució idònia: crear la seva pròpia empresa de farinetes infantils a base de larves de mosca. Amb un to irònic, reflexiu i còmic, La Calòrica indaga en la cara oculta de l’emprenedoria i la “disjuntiva entre els drets laborals i el mateix èxit del Somni Americà que tant transmet el govern”, explica el dramaturg Joan Yago.

“Sempre ens estan explicant les coses positives de l’emprenedoria però mai les negatives”, afegeix el director, Israel Solà, que considera important qüestionar l’actual sistema de mercat que “ens diu que si som miserables, infeliços i mal pagats és culpa nostra perquè no som prou emprenedors”. Per acostar al màxim Fairfly a una situació quotidiana i donar-li versemblança i proximitat, els espectadors seran partícips de la història i seuran dalt de l’escenari envoltant la taula on els protagonistes (Aitor Galisteo-Rocher, Xavi Francés, Queralt Casasayas i Vanessa Segura) conversen i es mouen evitant l’artificialitat: “Fugim de la falsedat teatral. Hem creat un registre quasi televisiu que dona un ritme trepidant a l’obra”, diu Solà. Aquest és el setè espectacle en set anys d’una companyia que precisament ha destacat i ha rebut premis per jugar amb els gèneres, els formats i els rols, i per abordar temes de candent actualitat ( L’Editto Bulgaro, Bluf, Sobre el fenomen de les feines de merda, El profeta ).

A Fairfly “afloren emocions molt humanes, com la crisi de confiança i d’amistat, fruit de barrejar la vida privada amb la feina”, explica Yago. El que comença com una conversa espontània entre quatre amics que han de decidir el nou rumb de la seva vida s’acaba transformant en un procés per canviar el món. És l’hora de decidir apostar-ho tot a una carta, però sent molt conscients que no hi haurà possibilitat de demanar el divorci laboral.