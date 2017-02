Cançons després de passar per la presó

Billie Holiday, James Brown, Bach, Gloria Trevi i Isabel Pantoja tenen dues coses en comú: la música i haver sigut empresonats. Pantoja, que avui actua al Palau Sant Jordi, va ser condemnada a dos anys de presó per blanqueig de capitals. Va obtenir la llibertat condicional el març del 2016, i un mes després Universal anunciava la publicació de l’àlbum Hasta que se apague el sol i una gira que va començar l’11 de febrer a Madrid. Tanmateix, la cantant sevillana de moment no ha traslladat la seva experiència carcerària a cap cançó. Sí que ho va fer el canadenc Snow, que va escriure la cançó Informer (1992) per explicar les circumstàncies que el van dur a la garjola acusat d’agressió. El tema, per cert, va ser número u de vendes en una dotzena de països.

Un altre que va convertir l’experiència a l’ombra en cançó va ser el jamaicà Toots Hibbert, líder de Toots & The Maytals. Aquest pioner del reggae va ser sentenciat a 18 mesos de presó per possessió de marihuana el 1966. Un cop en llibertat, va fer 54-46 was my number, que a la llarga seria una de les cançons més populars de la música jamaicana.

Hi ha músics que acaben cantant lletres que semblen autobiogràfiques encara que no ho siguin. Per exemple, l’estrella del country Merle Haggard, abans de debutar amb l’àlbum Strangers (1966), va entrar i sortir de la presó diverses vegades, fins i tot va intentar fugir-ne. Quan Haggard cantava I’m a lonesome fugitive, tot feia pensar que estava explicant la seva història com a lladre. Curiosament, la cançó no l’havia escrit ell, sinó Liz Anderson i Casey Anderson, que asseguraven que en realitat s’havien inspirat en la sèrie de televisió El fugitiu. Val a dir que Haggard sí que va fer referènca al seu pas per la garjola en altres cançons com Life in prison i Branded man.

Als anys 90, durant l’auge del gangsta rap, van sovintejar els artistes que van fer de les temporades a la garjola material musical. La llista és llarga, i inclou noms com 50 Cent, Tupac Shakur, Lil Wayne, Beanie Sigel, Lil’ Kim... Els delictes anaven de la tinença il·legal d’armes a l’agressió sexual, i en el món del gangsta rap haver estat la presó atorgava credibilitat i prestigi.

Ben diferent és el cas del nord-americà Lead Belly, músic de blues i folk amb diverses estades en centres penitenciaris. El 1933, mentre complia condemna per intent d’assassinat, van visitar la presó els etnomusicòlegs John i Alan Lomax, que recorrien el país enregistrant músiques que tot just es transmetien per tradició oral. Els Lomax van enregistrar Lead Belly i van escampar el descobriment. Quan poc després va obtenir la llibertat, va viure uns anys a Nova York, on la seva música va influir en músics com Woody Guthrie i Pete Seeger. Dramàtica paradoxa: si no hagués estat a la presó, potser avui no es parlaria de Lead Belly com un dels grans cronistes musicals de la Gran Depressió.

A diferència d’altres professions en què tenir antecedents és un estigma, en la música a vegades té un efecte positiu, si més no comercialment. Gloria Trevi va estar engarjolada durant quatre anys acusada de corrupció de menors i rapte, fins que la justícia mexicana la va absoldre el 2004. Havia sigut una superestrella caiguda en desgràcia, però el seu disc de retorn, Cómo nace el universo, amb cançons escrites a la presó, la va catapultar novament a l’èxit. En altres casos ha passat tot el contrari. El francès Bertrand Cantat, líder del grup Noir Désir, va ser condemnat per homicidi involuntari després de matar Marie Trintignant d’una pallissa. Al sortir de la presó, va reprendre l’activitat musical, però els seus companys de grup van deixar-ho estar per “diferències emocionals, humanes i musicals”.