Carles Capdevila: "M'he convertit en militant de defensar una medicina més humanitzada"

Antoni Bassas conversa amb Carles Capdevila, periodista i director fundador de l'ARA, sobre un dels seus articles publicats al diari. Capdevila defensa la importància de l'acompanyament en les malalties. "M’he convertit en militant de defensar una medicina més humanitzada. Està evolucionant molt, per sort, en tecnologies, però necessites infermeres que et demanin com estàs". Capdevila explica l'emoció viscuda en una de les seves intervencions: "Et fan proves despert i alguna infermera nota que et causen dolor i et posa la mà sobre la teva mà. Una vegada, una em va veure plorar. Va dir que paréssim, si em feia mal. I no, és que estava emocionat". Capdevila parla de la infermeria com un col·lectiu important per a ell i que està invisibilitzat.

'La vida que aprenc' és el nou llibre de Carles Capdevila i el més personal. Capdevila retrata els temes que li són essencials i dedica els seus textos a la gent que més estima: educadors i infermeres vocacionals, voluntaris i optimistes pencaires. El llibre es podrà adquirir, amb l'ARA, del 13 al 16 d'abril.