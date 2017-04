Carles Capdevila: "El millor elogi que rebo és quan algú em diu que el meu article l'ha ajudat"

Antoni Bassas conversa amb Carles Capdevila, periodista i director fundador de l'ARA, sobre els seus articles publicats al diari. Capdevila explica la importància d'ajudar a través dels seus articles: "Si tinc l’atreviment de fer un article com he fet durant sis anys és perquè tinc alguna cosa a dir. I si tinc alguna cosa a dir, he d’intentar ajudar", comenta. A Capdevila li agrada la gent positiva.

'La vida que aprenc' és el nou llibre de Carles Capdevila i el més personal. Capdevila retrata els temes que li són essencials i dedica els seus textos a la gent que més estima: educadors i infermeres vocacionals, voluntaris i optimistes pencaires. El llibre es podrà adquirir, amb l'ARA, del 13 al 16 d'abril.