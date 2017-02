Carme Chaparro guanya Premio Primavera de Novela amb 'No soy un monstruo'

La periodista barcelonina Carme Chaparro ha estat guardonada amb el Premio Primavera de Novela 2017 per 'No soy un monstruo', amb la qual debuta en la literatura, una obra policíaca "trepidant" que provoca en el lector "un magnetisme irresistible fins a la resolució del cas", segons el jurat. El llibre explica el cas del segrest d'un nen que recorda a un anterior segrest i que apunta al mateix culpable.

El jurat del premi, dotat amb 100.000 euros, ha elegit aquesta obra entre els 1.125 originals que es van presentar a aquesta vint-i-unena edició.

El jurat ha estat presidit per Carme Riera i format per Antonio Soler, Ramón Pernas, Fernando Rodríguez Lafuente i Ana Rosa Semprún. Està convocat per El Corte Inglés i Espasa.