Carme Portaceli rep el premi Max al millor espectacle

Només són dones de Carme Portaceli, estava ahir entre els tres muntatges amb més candidatures de la 20a edició dels premis Max. La nit, però, va somriure a l’espectacle escrit per Carmen Domingo sobre cinc dones lluitadores durant la Guerra Civil i que es va poder veure l’any passat al Teatre Nacional de Catalunya. Els premis Max li van concedir el premi a millor espectacle i van reconèixer Carme Portaceli amb el guardó a millor direcció escènica. La dramaturga va dedicar-lo a l’autora i a les actrius de la producció, però també “a totes les dones que van lluitar per la llibertat i la democràcia del nostre país”.

La dansa va ser la gran protagonista d’aquesta edició dels guardons per partida doble. Fins a l’hora de tancar aquesta edició, Oskara, del coreògraf de La Veronal Marcos Morau i Kukai Dantza, va rebre els premis a millor espectacle de dansa, millor companyia de dansa i a millor disseny de vestuari. En paral·lel, Caída del cielo va aconseguir els guardons a millor disseny d’il·luminació i millor intèrpret femenina de dansa per a la ballarina i coreògrafa Rocío Molina.

En les categories d’interpretació, els premis van distingir la feina de Núria Mencía a La respiración com a millor actriu protagonista i d’Ángel Ruiz a Miguel de Molina al desnudo com a millor actor protagonista. Pel que fa als actors de repartiment, els premis van recaure en Ainoa Santamaría per La estupidez i Paco Ochoa per El laberinto mágico. La interpretació catalana, present només amb les candidatures de Ramon Madaula i Mercè Arànega, va quedar sense reconeixement. Les dues produccions catalanes candidates a millor musical, Gente bien de La Cubana i Sugar (ningú és perfecte) de Som-hi Films, també van marxar sense guardó, que va recaure en Cervantina. Versiones y diversiones sobre textos de Cervantes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico i Ron Lalá Teatro. Per primera vegada, els premis Max van incloure en l’edició d’enguany una categoria dedicada a espectacles de carrer, que va guanyar Mulïer de la companyia Maduixa Teatre. Els reconeixements també van distingir Amour, de la companyia Marie de Jongh, amb el premi a millor espectacle infantil i inTarsi, de la companyia de circ Eia, es va endur el guardó a millor espectacle revelació. L’autor, dramaturg i director sevillà Salvador Távora va recollir el Max d’honor durant la cerimònia, que va tenir lloc al Palau de les Arts de València, mentre que la Fundació Festival Internacional de Teatro de Almagro va obtenir el Max a la contribució a les arts escèniques. La gala dels premis, dirigida pel responsable de Comediants Joan Font i presentada per Ana Morgade, va estar dedicada a l’autoria, sobretot a la femenina.