La mort de Carrie Fisher podria reportar a Disney 47 milions d'euros

El món de Hollywood i els fans de 'Star Wars' han plorat aquests dies la mort de Carrie Fisher, la princesa Leia, que no va superar l'infart que va patir fa una setmana en un avió que la portava a Califòrnia. Però la notícia també tindrà un impacte econòmic en les finances de Disney, ja que la companyia havia subscrit una pòlissa de 47 milions d'euros amb l'asseguradora Lloyd's per si l'actriu no completava les tres pel·lícules del seu contracte amb 'Star Wars', segons explica el portal 'Insurance Insider' i diversos mitjans internacionals.

Seria la indemnització més gran d'aquest tipus que s'hauria pagat mai. Fisher ja va actuar a 'El despertar de la Força', la resurrecció de la saga que es va estrenar l'any passat. Segons Disney, l'actriu ja havia enregistrat les seves escenes per a la seva continuació, l'episodi VIII, que arribarà als cinemes a finals de l'any que ve. De cara a la següent entrega de la saga, l'episodi IX, una de les opcions que es contemplen es recrear digitalment la seva presència, com ja es va fer amb la versió més jove de Fisher que apareixia a Rogue One, l''spin-off' de la saga galàctica estrenat fa unes setmanes.