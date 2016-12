Carrie Fisher, la princesa Leia de 'La guerra de les galàxies', pateix un infart en ple vol

L'actriu nord-americana Carrie Fisher, molt coneguda pel seu paper de la princesa Leia a 'La guerra de les galàxies', ha patit aquest divendres un atac de cor durant l'aterratge d'un vol a l'aeroport de los Angeles, a Califòrnia, segons va assegurar el mitjà especialitzat en notícies de famosos TMZ. Segons una informació posterior del diari 'Los Angeles Times', l'actriu es troba en "estat crític" després d'aquest incident.

Fisher, de 60 anys, volava de Londres a Los Angeles quan, quinze minuts abans d'arribar a la ciutat californiana, va patir una aturada cardíaca. L'actriu va rebre reanimació cardiopulmonar a l'avió i, un cop a l'aeroport, va ser traslladada a l'hospital UCLA Medical Center de Los Angeles. Segons han informat alguns passatgers del vol a les xarxes l'actriu hauria deixat de respirar. Personal de la companyia ha assegurat que, en el moment de l'aterratge, l'actriu es trobava inconscient.

Carrie Fisher va saltar a la fama com la princesa Leia de "La guerra de les galàxies" en la trilogia original de ciència-ficció de George Lucas: 'La guerra de les galàxies: Una nova esperança' (1977), 'L'imperi contraataca' (1980) i 'El retorn del Jedi' (1983). Com els seus companys de repartiment Harrison Ford i Mark Hamill, Fisher va tornar per al rellançament de la saga l'any passat i s'havia confirmat la seva participació en l'episodi VIII de 'La guerra de les galàxies', previst per al 2017.