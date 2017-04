La Casa de les Lletres de Barcelona serà al 22@, a l'antiga seu de la Companyia General d'Autobusos

La Casa de les Lletres de Barcelona, l'ambiciós equipament que vol aglutinar diferents entitats i serveis del món editorial, tindrà seu al 22@, al districte de Sant Martí, dins la superilla del Poblenou, al costat de la Fundació Vila Casas, dins del 'hub' de creativitat que es vol fer a les Glòries.

L'edifici, al carrer Roc Boronat, 99-115, va ser la seu de la Companyia General d'Autobusos de Barcelona (que després seria TMB) i després va acollir les oficines del 22@, fins a l'any 2007, que es va desocupar per problemes estructurals. Es va construir el 1928 i té quatre plantes de 500 metres quadrats cadascuna. La Casa de les Lletres s'haurà de rehabilitar, però ja té una dotació pressupostària (3,7 milions d'euros) i està previst que obri el 2019. Aquest any s'hi destinaran 300.000 euros per fer el projecte.

En aquesta seu s'hi instal·larà l'oficina de la capitalitat literària de la UNESCO de Barcelona i entitats com les oficines del Consorci de Biblioteques de Barcelona. També s'ha ofert l'espai a la Institució de les Lletres Catalanes i als gremis, per si s'hi volen instal·lar. Serà un espai que aglutinarà les activitats literàries que es facin a la ciutat: serà espai expositiu, de recerca, s'hi faran presentacions i podrà acollir llegats d'escriptors -si bé, de forma natural, fins ara van a la Biblioteca de Catalunya, el tinent d'alcalde Jaume Collboni ha especificat que serà una oferta més per als editors i autors per gestionar aquests llegats, alguns dels quals s'han perdut, tal com ha recordat-.

A més, es crearà un consorci anomenat Barcelona Ciutat Literària del Món, que és qui gestionarà la Casa de les Lletres i on participaran els gremis d'autors, editors i llibreters, les agències literàries, les biblioteques i la capitalitat de la Unesco. "Serà un espai cogestionat. Tot es farà de comú acord amb els actors del sector", ha insistit Collboni. També ha anunciat la creació de la primera fàbrica de creació literària i una residència d'autors dins aquest espai, que s'ha d'acabar de definir.

També es crearà el 'think tank' Observatori Internacional del Llibre per analitzar el sector i els seus reptes. Es vol crear un fòrum internacional de referència, prenent com a punt de partida el Fòrum Edita, que el 2016 va impulsar el Gremi d'Editors. També es vol ampliar la xarxa de festivals literaris de Barcelona. I es faran noves campanyes per contribuir a fomentar la lectura.

"El sector ens ho demana"

"Barcelona és una de les grans capitals mundials del llibre i del sector editorial. Editem a l'any 40.000 llibres, un 30% dels quals són en català. Facturem 1.220 milions d'euros. Són xifres eloqüents", ha apuntat el regidor de Cultura, Jaume Collboni, que ha presentat una mesura de govern que assegura que compta amb el consens de tots els agents del sector. També ha assenyalat que el sector "ha perdut lectors" i que "haurà d'innovar en distribució, nous formats i lluita contra la pirateria", i és per això que l'Ajuntament ha decidit actuar.

" Ens toca a nosaltres fer-ho? Doncs no, pertoca a la Generalitat, però el sector ens ho demana. Les mesures no s'acaben de percebre i nosaltres hem de donar resposta al sector editorial, aprofitant el reconeixement de la Unesco com a capital literària", ha afirmat Jaume Collboni. La mesura es presentarà a finals d'abril al ple perquè la resta de grups municipals hi donin suport. El pressupost de la mesura de govern, que inclou totes les iniciatives lligades al sector editorial de Barcelona, és de 3.400.000 euros, tot i que Collboni no ha pogut especificar el cost del nou equipament de la Casa de les Lletres.