La Casa Vicens obrirà les portes durant la tardor

Les obres de restauració de la Casa Vicens avancen a tota màquina i ja se sap quan es podrà visitar. Serà durant la tardor, malgrat que ni el director del projecte, Joan Abellà, ni la representant de la família propietària, Mercedes Mora, del banc andorrà MoraBanc, concreten el dia. Ni tampoc el preu de l’entrada, que estarà en la línia d’altres cases museu modernistes (la Pedrera val 22 euros, la Casa Batlló 23,5). “És una obra viva”, subratlla Abellà sobre la meticulositat de les intervencions que s’hi estan fent. La Casa Vicens és una de les obres més emblemàtiques del Gaudí jove, però la seva nova vida està en mans de dos degans, José Antonio Martínez Lapeña i Elías Torres, que treballen colze a colze amb l’arquitecte David García, del despatx Daw Office.

“Prepareu-vos perquè rebreu crítiques negatives”, els deia ahir Martínez Lapeña a Joan Abellà i Mercedes Mora. “I bones”, va replicar ella. “Dels amics”, va concloure ell. Ho deia perquè a la Casa Vicens no s’han limitat a fer les delicades tasques de “reparació” -en paraules de l’arquitecte- que van fer al Parc Güell, sinó que també està en construcció una nova escala amb el mateix recorregut que la que va desaparèixer quan la casa es va dividir en diversos habitatges. “Durant cinc anys vaig anar cada setmana al Parc Güell”, recordava Martínez Lapeña parlant de quan s’ha de passar desapercebut en una restauració i quan es pot deixar empremta. Ell i els seus col·legues s’han comportat amb la mateixa exhaustivitat, i les visites d’obra s’han convertit en unes reunions a les quals Abellà assisteix fascinat. Amb tot, Martínez Lapeña també critica “la falta de cura” de l’Ajuntament per haver permès que es construïssin edificis anodins al voltant de l’obra de Gaudí i la dificultat d’adaptar-la a les normatives actuals.

El preu de la Casa Vicens no es farà públic, però MoraBanc sí que ha anunciat la inversió que ha fet per obrir-la al públic: 4 milions d’euros. La responsable de la museologia, Marta Antuñano, detallava la història de l’edifici i les vicissituds que va patir des de que es va començar a construir, l’any 1883, fins als anys 60. Els elements originals tornaran a lluir com el primer dia, i els arquitectes també han conservat l’ampliació que hi va fer Joan Baptista Serra l’any 1927. Una de les sorpreses que s’emportarà el públic afecta el conegut fumador: el sostre àrab no era daurat, sinó blau i verd, com s’ha descobert durant la restauració. La previsió de públic és de 150.000 visitants a l’any. Les entrades es vendran amb antelació per evitar aglomeracions.