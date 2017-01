Casassas busca revalidar la presidència de l’Ateneu

Entre les parets de l’Ateneu Barcelonès s’hi han viscut molts debats, s’hi han fet discursos polèmics i s’hi han gestat alguns dels grans moviments culturals del segle passat. A partir de demà -aquesta nit s’acaba el termini per presentar candidatures-, els socis hauran de decidir quina és la millor opció per al futur de l’entitat. El 16 de març hauran d’escollir entre la candidatura de l’actual president, l’historiador Jordi Casassas (Barcelona, 1948), l’expert en internet Genís Roca (Girona, 1966) i l’opinador mediàtic Bernat Dedéu (Barcelona, 1979).

Casassas és catedràtic d’història contemporània a la Universitat de Barcelona. Ha publicat nombrosos estudis sobre la història política i cultural de Catalunya, i en les anteriors eleccions es va imposar a l’economista Josep Maria Carreras, amb un programa que, entre altres coses, reivindicava que l’entitat havia de produir més idees. “Hem fet molta feina tant en l’atenció als socis com en la projecció exterior”, assegura. Enguany l’acompanyen la diputada Gemma Calvet, l’escriptor Jordi Coca i l’artista Ramon Mir, entre d’altres. Amb el nom Ateneu 2021@elteu vol continuar la feina que va començar fa quatre anys. “Hem de racionalitzar l’activitat cultural”, diu Casassas. Al llarg de la seva legislatura s’han ampliat seccions i se n’han creat de noves. “Un dels nostres projectes serà ampliar l’espai perquè amb la incorporació de més de 60.000 títols a la biblioteca i l’augment d’activitat, l’Ateneu ha quedat petit”, explica.

Arqueòleg de formació i expert en internet, Genís Roca porta més de dues dècades treballant en el món digital. És fundador i president de la consultora RocaSalvatella, que ofereix assessorament a les empreses per treure el màxim rèdit a les noves tecnologies. A la seva llista hi ha socis com el gestor cultural Pep Montes, l’economista i excandidat Josep Maria Carreras i l’arquitecta Beth Galí. “L’activitat cultural de l’Ateneu ha deixat de ser rellevant a l’agenda del país, no transcendeix, i la massa social es va esvaint: la mitjana d’edat ja s’enfila als 60 anys i hi ha 500 baixes cada any”, diu Roca, que afirma que vol posar l’entitat al dia: “No pot ser que el 50% del fons de la biblioteca encara no estigui informatitzat”.

La candidatura que presenta Bernat Dedéu, conegut per un blog que suscita nombroses polèmiques, és la més jove. En la seva llista hi ha, entre d’altres, l’escriptor i periodista Enric Vila, la periodista i filòsofa Anna Punsoda i el periodista i escriptor Joan Safont. La seva proposta porta el lema Ordre i aventura, com la cançó dels Mishima. Dedéu considera que un dels problemes més greus és que més del 60% dels socis no s’interessen per la programació. “L’Ateneu ha de reconnectar amb els creatius, els creadors en qualsevol de les arts, també en gastronomia, cultura digital o música contemporània. Volem que sigui un espai de generació de continguts culturals, un espai de formació i de creació de periodisme literari”, diu Dedeú.