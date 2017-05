Catalunya impregna la Biennal de Venècia dels valors invisibles de l'"empatia" i la "generositat"

'La Venècia que no es veu', el projecte d 'Antoni Abad que representa Catalunya a la Biennal de Venècia, a priori podia generar reticències: en lloc d'una exposició convencional proposa un mapatge sonor de la ciutat pensat per a persones cegues i amb baixa visió, accessible per al públic a través d'una aplicació mòbil, BlindWiki. Però a Venècia es té una percepció totalment diferent del projecte, i se'n pot copsar tot l'abast. De les cinc ocasions que Catalunya ha participat a la Biennal de Venècia d'art, el projecte d'Antoni Abad és que el més s'ha lligat a la realitat de la ciutat. "El pavelló català no és només l'espai dels 'cantieri navali', sinó tota la ciutat", ha afirmat aquest matí el director de l'Institut Ramon Llull, Manuel Forcano, durant la presentació del projecte. El conseller de Cultura, Santi Vila, ha subratllat que és un projecte "empàtic", "amable" i "generós". "És una zona de confort, un punt de trobada", explica Abad.

540x306 El pavelló català a la Biennal és un punt de trobada del projecte 'La Venècia que no es veu' El pavelló català a la Biennal és un punt de trobada del projecte 'La Venècia que no es veu'

Segons Roc Parès, el comissari del projecte juntament amb Mery Cuesta, els 'cantieri navali' seran durant aquests mesos un "camp base" on tots els visitants podran consultar una instal·lació documental explicativa del projecte. "L'Antoni és una de les poques persones que es manté a la resistència de reivindicar internet com un espai públic de comunicació social", subratlla. Però a més dels 1.200 arxius de so que a hores d'ara hi ha espargits arreu de la ciutat, el projecte pren volada amb les sortides en una barca tradicional pel 'riello de San Daniele', que també estan incloses dins el projecte. Les guies són dues dones cegues: Anna Ammirati i Giulia Oblach.

540x306 Giulia Oblach (esquerra) i Anna Ammirati Giulia Oblach (esquerra) i Anna Ammirati

La visita que fa Anna Amirati és de caire històric, mentre que la de Giulia Oblach se centra més en les experiències sensorials. "Se sent olor de pintura, algú deu estar pintant una barca", deia Ammirati dimecres, després que un petit grup de periodistes hagués pujat dins la barca, que rep del nom de 'sampierota'. Anna Ammirati farà 65 anys el 23 de maig, i pateix greus problemes de visió des que va néixer. Només pot veure llums i ombres. "Vaig néixer al barri de l'Arsenale, perquè el meu pare era militar. No és tan simple, no només percebem el món amb la part superior del cos", va subratllar. A través de les olors, Ammirati fa un recorregut agredolç de la transformació que el barri de Castello ha patit des de que als anys 60 l'Arsenale va tancar les portes: "Les cases eren molt petites, els carrers estrets i les famílies nombroses, així que es feia molta vida al carrer. El que més em sorprèn ara és que ja no se senten olors, ja no es té la sensació que hi hagi vida".

540x306 'La Venècia que no es veu' inclou sortides en una 'sampierota' guiades per una guia cega / IRL 'La Venècia que no es veu' inclou sortides en una 'sampierota' guiades per una guia cega / IRL

Anna Ammirati enyora l'olor del pa acabat de fer i el peix fresc fregit, però està satisfeta que el barri de Castello és el que concentra més venecians, perquè els preus encara són assequibles, i amb el fet que les joves generacions tinguin interès a tornar-hi. "La ciutat es veu amb els ulls, però es recorda més amb les mans i l'oïda. Les olors i el que toques són més difícils d'oblidar", deia Ammirati.

Venècia s'ha convertit en una ciutat especialment difícil per a les persones cegues per la proliferació d'elements com les terrasses. Per a l'altra guia de 'La Venècia que no es veu', Giulia Oblach, de la regió del Friuli, la ciutat ha sigut una descoberta. "Malgrat que no la puc veure, crec que Venècia és una ciutat molt bella, per la gent", explicava. La Giulia té 22 anys i fa poc que ha acabat els estudis. L'experiència de participar a 'La Venècia que no es veu' li ha semblat reveladora i li ha fet pensar en futures sortides laborals. " El meu somni és que l'aplicació de l'Antoni sigui per a tothom, que no només la fem servir els cecs, perquè tothom té alguna cosa important a dir, no necessàriament has pujar-hi informació per als cecs".

Els 1.200 arxius de so de 'La Venècia que no es veu' estan fets per 63 persones cegues i amb baixa visió que han comptat amb la col·laboració d'estudiants de l'escola d'Arquitectura de Venècia i del Servei civil, l'equivalent a Protecció Civil.

540x306 Max fa fet un còmic tàctil pioner Max fa fet un còmic tàctil pioner

Un còmic tàctil pioner

'La Venècia que no es veu' inclou també la creació d'un còmic tàctil del dibuixant Max. Es tracta d'una experiència pionera que ha requerit molts mesos d'investigació. "El llenguatge del còmic té algunes convencions com les vinyetes, les línies cinètiques i els globus on hi ha el text, i aquests elements s'han traduït a un llenguatge tàctil accessible per a les persones de tot l'espectre visual. Max ha creat un llenguatge a cavall entre el que és tàctil i una experiència sensorial, i conté un alt nivell d'abstracció", explica Cuesta. "És el repte més complicat que he tingut mai. M'ha costat molts mesos pensar el còmic i molt pocs dibuixar-lo. És l'inici d'un projecte que es pot portar més enllà". La particularitat d'aquest còmic, que relata un viatge en barca, és que inclou un glossari dels pictogrames de, per exemple, la llum, l'aigua, la barca i l'ombra, que altres autors podrien aplicar en projectes futurs.

El despatx RCR, responsable del pròxim pavelló català a la Biennal d'arquitectura

Coincidint amb la presentació de 'La Venècia que no es veu', el conseller de Cultura, Santi Vila, ha anunciat que els arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, els RCR, guanyadors de l'últim premi Pritzker, seran els autors del pavelló català a la pròxima Biennal de Venècia d'arquitectura. Es tracta d'un encàrrec "obert" i encara no se sap si els mateixos arquitectes en seran els comissaris o si col·laboraran amb algun altre professional.