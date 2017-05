Cent maneres de mirar el món

El festival PhotoEspaña es fa gran i es consolida com una de les grans cites internacionals de la fotografia. Per celebrar la 20a edició han tirat la casa per la finestra: han programat un centenar d’exposicions, amb obra de 514 artistes, que s’escampen per museus i galeries de Madrid, però també per seus secundàries d’altres ciutats de l’Estat -com el Macba a Barcelona-, d’Europa i fins a tres continents més. La Secció Oficial consta de 22 exposicions, però l’ off i les activitats paral·leles són desbordants. Seleccionem deu propostes que mereixen pagar un AVE.

Sexe, provocació i violència

La tria més personal del salvatge Alberto García-Alix

El festival ha donat carta blanca a un dels autors cabdals de la fotografia espanyola contemporània. El Premio Nacional Alberto García-Alix ha escollit exposar vuit autors que estima i que el remouen -i no és fàcil trasbalsar el fotògraf del Madrid canalla, de la Movida i l’heroïna-. Sota el paraigua de La exaltación del ser, ha triat artistes que beuen de mons íntims, passionals i sovint marginals, que mostren la bellesa del dolor. Com la mexicana Teresa Margolles, que a Pista de baile denuncia la indefensió de les prostitutes transsexuals a Ciudad Juárez fotografiant-les en espais que han sigut arrasats. O el suec Anders Petersen, que mostra material inèdit del reconegut projecte Café Lehmitz d’Hamburg, on va retratar els seus habitants a finals dels 60: prostitutes, proxenetes, travestis i indigents. O també els icònics rockers, rebels i xaperos que va capturar als anys 50 el suís Karlheinz Weinberger. Els altres escollits són Paulo Nozolino, Antoine d’Agata, Pierre Molinier, Adam Broomberg i Oliver Chanarin.

Cuba seguint Fidel

Elliott Erwitt retrata l’illa per a Magnum

El nord-americà Elliott Erwitt, el llegendari fotògraf de l’Agència Magnum que als anys 60 i 70 va fotografiar l’elit del seu país (Monroe, Dietrich, Ali, Capote, Sinatra, Kennedy, Nixon), va visitar Cuba el 1964 acompanyat per Fidel Castro i el Che Guevara per a Newsweek. Els va fotografiar fumant i rient, distesos, i també com a ídols de masses. El fotògraf hi va tornar el 2015, amb 87 anys. L’exposició Cuba reuneix les dues mirades de l’illa amb mig segle de distància.

Les ciutats de Basilico

El milanès que millor ha retratat l’arquitectura de les ciutats

El milanès Gabriele Basilico (1944-2013) va ser un dels renovadors de la fotografia de paisatge i urbana dels anys 80. Conegut com el fotògraf de la ciutat, PhotoEspaña recorre tota la seva obra, des de les façanes de fàbriques milaneses fins a les imatges de metròpolis contemporànies com Rio de Janeiro i Xangai, passant per Madrid, Bilbao, Berlín, París o Beirut. Al llarg d’aquest periple, desapareix el filtre de nostàlgia romàntica i la seva mirada se centra ara en el fenomen urbà contemporani.

Contra la gravetat

Una col·lecció de fotos de gent ‘A la pata coja’

Curiosa aproximació a la fotografia. S’exposen un centenar de fotos de la col·lecció d’Eduardo Arroyo que tenen un fil conductor divertit: els protagonistes tenen com a mínim un peu enlaire. Els autors poden ser anònims, desconeguts o famosos (com Masats, Cano o els germans Mayo), així com els protagonistes, però tots ells desafien la llei de la gravetat. “Cada peça és una novel·la, un petit relat”, diu el col·leccionista i artista, que les ha caçat en mercats i en alguns casos n’ha reconstruït l’origen.

La tirania de la moda

Un ‘Little black dress’ que no és per a tothom

Yolanda Domínguez és un dels noms emergents del festival que ja ha tingut un gran ressò a les xarxes. És una artista visual que treballa en projectes relacionats amb el gènere i el consum. A Little black dress agafa un vestit que es consideraria fons d’armari en el món fashion, de la talla 38, i el fa posar a dones de totes les mides, edats i races. Un projecte que fa evident com la moda intenta limitar i uniformitzar els cossos, tot i que elles hi plantin cara i posin poderoses.

Homenatge a la Leica

La gran revolució tecnològica de la fotografia del segle passat

Lleugera, petita, fàcil de fer funcionar i de transportar. La Leica va néixer fa un segle i, tot i que la Primera Guerra Mundial va ajornar-ne la comercialització fins al 1925, va revolucionar i democratitzar la fotografia gràcies també a la pel·lícula de 35 mm, més econòmica. La mostra Con los ojos bien abiertos. Cien años de fotografía Leica conté més de 400 fotografies i material documental elaborat amb aquesta càmera que va canviar la nostra visió del món, des del fotoperiodisme dels anys 30-50 fins a la imatge en color dels 60-90.

Els museus en la foscor

Fernando Maquieira entra als museus quan no hi ha ningú

Com són les obres d’art quan és de nit i ningú mira? A la seva Guía nocturna de museos,Fernando Maquieira mostra el resultat de set anys d’exploració dels grans museus quan estan tancats al públic, en silenci, rodejat d’obres d’art. A més de suggerir sensacions desconegudes -i envejables-, la mostra planteja noves interpretacions de les obres a partir de l’absència de llum i del fet de tenir-hi una experiència individual.

La matemàtica del món

Peter Fraser descriu la dimensió numèrica de la vida quotidiana

L’obsessió de Peter Fraser és la vida quotidiana i els objectes, la matèria que els compon. A Matemáticas s’inspira en una idea d’Aristòtil, Pitàgores i Galileu: la realitat és matemàtica. Al marge del que la ciència digui, la fotografia ho pot demostrar, i Fraser descriu aquesta idea amb instantànies que mostren des de balls mil·limetrats fins a obres d’art fetes de tessel·les o bancs de peixos.

Paisatges abstractes

Minor White trasllada els estats d’ànim a les imatges

Minor White és un dels grans referents de la fotografia creativa nord-americana de postguerra. A Metáforas exposa 40 anys de carrera en 40 imatges, la majoria fotografies abstractes de naturalesa, però també estudis del cos i paisatges urbans. Però més enllà de la fisicitat plàstica i literal, el fotògraf busca mostrar els sentiments i convida l’espectador a connectar-hi des de l’emoció.

Sorolla com a casa

Joaquín Sorolla, objectiu dels millors fotògrafs del segle passat

Quinze autors demostren a Sorolla en su paraíso la importància que el pintor va tenir en la seva època, entre la Revolució de 1868 i la dictadura de Primo de Rivera. Són retrats excepcionals, de gran qualitat, fets en família i mentre l’artista treballa. A més d’emmarcar-lo com a glòria nacional i de retratar la societat, les fotos mostren el final del retrat targeta, l’auge del reportatge i el naixement del reportatge gràfic.