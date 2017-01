La pel·lícula 'Cerca de tu casa', protagonitzada per Sílvia Pérez Cruz, amb l'ARA

'Cerca de tu casa' és una pel·lícula amb consciència social, un musical atípic i un drama emocionant. Dirigida per Eduard Cortés i interpretada per Sílvia Pérez Cruz, ha aconseguit tres nominacions als Gaudí: entre elles, la de millor actriu i millor cançó–. S’ha convertit en una de les pel·lícules imprescindibles de l’any passat i l’ARA l’ofereix als lectors del 15 al 21 de gener al preu de 9,95 euros.

Cortés i el guionista Piti Español situen 'Cerca de tu casa' l’any 2007, quan encara no existia la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Així, el dia que la Sonia (Sílvia Pérez Cruz) i el Dani (Ivan Massagué) són desnonats, només poden comptar amb l’ajuda dels pares d’ella. Però una legislació que no inclou la dació en pagament afegeix més pressió i afecta els pares, que poden perdre el pis perquè va ser l’aval de la hipoteca de la Sonia i el Dani.

“Al principi els desnonaments es vivien com un fracàs personal. La gent se sentia culpable i ho amagava per no sentir-se estigmatitzada”, diu Cortés, que teixeix un relat que és un trànsit des de la foscor i la soledat fins a la recuperació de la dignitat a través de l’acció col·lectiva. “Un cop has vist aquesta pel·lícula t’adones de la importància de compartir, de no sentir-te sol -comenta Pérez Cruz-. Vivim en un món molt individualista, i veure com surt la solidaritat de gent amb qui en realitat no compartiríem mai res, a part de ser molt emocionant, és tan de veritat que té una força imparable”.