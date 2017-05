Chicuelo i Marco Mezquida inauguraran el VinyaSons 2017

Onze cellers dels Penedès, l'Empordà i el Bages acolliran les actuacions de la cinquena edició del Festival VinyaSons, que se celebrarà del 30 de juny al 4 d'agost. El concert inaugural, a les Caves Llopart, el protagonitzaran el guitarrista Chicuelo i el pianista Marco Mezquida, que acaben de publicar el disc 'Conexión', una estimulant fusió de creativitat que va més enllà del flamenc i el jazz.

La singularitat del VinyaSons és que el preu de l'entrada, 35 euros, inclou concert, visita al celler, maridatge i degustació. Segons Màrius McGuinness, director artístic del festival, l'objectiu d'aquesta edició és "continuar amb la línia iniciada l'any passat, donant protagonisme a la veu, present en sis de les propostes, i convidant un dels músics flamencs més destacats del moment conjuntament amb el millor pianista de jazz de l'actualitat". McGuinness apunta també al reforç de l'experiència gastronòmica en aquesta edició 2017 del festival. "Les propostes gastronòmiques es personalitzen i alguns dels cellers fan una oferta pròpia, combinada amb la del festival", explica.

A més de Chicuelo i Marco Mezquida, la programació també inclou concerts de Judit Neddermann, Celeste Alías, el grup coral In Crescendo (guanyador de la segona edició del programa de TV3 'Oh Happy Day!'), Magalí Sare & Manel Fortià, l'Orquestra de Cambra del Penedès i la cantant lírica Anna Alàs interpretant 'El amor brujo' i The Hanfris Quartet.

En aquesta cinquena edició hi participen els següents cellers: Mas Rodó, Abadal, La Vinyeta, Segura Viudas, Albet i Noya, Finca Viladellops, Casa Llopart, Oller del Mas, Can Bas, Martín Faixò i Finca Ca n'Estella.

El Festival VinyaSons va néixer al 2013 amb 380 assistents. L'any 2014 el públic ja va ser de 800 persones. L'any 2015, 1.300 persones i en l'edició de 2016, el 75% de les entrades per als concerts es van exhaurir, fins a aconseguir un aforament total de 1.600 persones.