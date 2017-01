Christo fa el crit més fort contra Trump

Amb un no dramàtic, un gran artista ha intensificat la guerra del món de la cultura contra Donald Trump. Durant més de 20 anys, Christo ha treballat incansablement i s’ha gastat gairebé 14 milions d’euros dels seus diners per crear una obra d’art enorme que atrauria milers de turistes i que rivalitzaria amb l’ambició de The Gates, la intervenció al Central Park que van fer ell i la seva dona i col·laboradora, Jeanne-Claude (que va morir el 2009), dos dels artistes que més han fet parlar de la seva generació. Però fa una setmana Christo va anunciar que ha decidit abandonar Over the river perquè aquest territori, de propietat federal, té un nou amo amb el qual no vol tenir res a veure: el president Trump.

“Vaig marxar d’un país comunista [Bulgària] i faig servir els meus propis diners, la meva feina i els meus plans perquè m’agrada ser totalment lliure. I ara el govern federal és el nostre cap. Són els propietaris de la terra, i no puc fer un projecte que beneficiï aquest amo”, diu l’artista. “La meva decisió parla per si mateixa -afegeix-. Com molts altres, mai vaig creure que Trump seria elegit”. El projecte de Colorado hauria sigut el més gran de Christo a Amèrica. Hauria consistit en un envelat platejat, dividit en diferents trams, que hauria cobert més de 67 quilòmetres del riu Arkansas durant dues setmanes. El cost hauria sigut de més de 46 milions d’euros i la construcció hauria durat més de dos anys.

L’obra, concebuda l’any 2009, va aixecar una oposició ferotge entre un grup de ciutadans de Colorado, que la van portar als tribunals perquè consideren que posaria en perill la vida silvestre de la zona i causaria altres problemes al Bighorn Sheep Canyon. Christo ja ha guanyat tots els judicis i està a l’espera de la decisió del tribunal federal d’apel·lacions. Aquesta sentència representaria el final del litigi, però l’artista ha anunciat que, encara que guanyi el cas, no tirarà endavant Over the river. “Aquest projecte ja no m’engresca. Així doncs, per què m’hauria de gastar més diners per fer una obra que ja no vull fer?”, subratlla l’artista. També afirma que el procés d’obtenció dels permisos forma part de l’esperit de l’obra, que requereix molta paciència i per a la qual ha de sentir la mateixa passió que un pintor o un escultor. Però amb les noves administracions “el plaer ha desaparegut”.

Un sector sovint lligat de mans

La decisió de Christo és, de llarg, la protesta més visible -i costosa- del món de l’art contra el nou president. Els artistes, galeries i museus han tendit a inhibir-se a l’hora de cridar contra Trump a ple pulmó -com en canvi sí que han fet altres sectors creatius- perquè depenen de col·leccionistes multimilionaris i a vegades políticament conservadors. Abans de Christo, fa dues setmanes, Richard Prince va donar el tret de sortida a les protestes dels artistes quan va retornar els 33.000 euros que havia cobrat per un retrat d’Ivanka Trump, la filla del president, que havia comprat la família. A poc a poc el món de l’art està començant a fer més soroll contra Trump. Invoquen la força de moviments del passat, com l’Art Workers Coalition, que va pressionar perquè els museus tanquessin un dia, l’any 1969, contra la Guerra del Vietnam, i que l’any següent va organitzar una vaga contra el racisme, la guerra i l’opressió, un fet que va portar els piquets al Metropolitan perquè el museu es negava a tancar les portes.

Al novembre, més de 150 artistes, conservadors i treballadors de galeries d’art es van concentrar davant de l’edifici Puck a Manhattan, del qual és propietària la família de Jared Kushner, el marit d’Ivanka Trump i ara assessor de Trump. I el dia de la investidura, desenes de galeries i algunes institucions van tancar per sumar-se al 20-J, un moviment que vol ampliar les protestes durant els pròxims mesos a temes com el racisme, la immigració i la gentrificació.

Així i tot, el rebuig estètic com una forma de protesta no té un suport total en el món de l’art. Alguns ho veuen com una reacció inútil i una decisió derrotista que nega el poder de l’expressió artística per produir canvis. El director del centre d’estudis de conservació del Bard College, Tom Eccles, no està d’acord amb la renúncia de Christo: “El seu projecte està ubicat en un riu que travessa estats demòcrates i republicans, i hauria cridat l’atenció sobre la gestió del territori i del medi ambient. A més, els seus projectes promouen l’admiració col·lectiva, i ara el necessitem més que mai”.