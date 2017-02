Com s'ha produït el colossal error dels Oscar amb 'La La Land'?

En la conclusió més caòtica i inesperada d'una edició dels Oscars que cap guionista hauria pogut imaginar, 'La La Land' va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula i el va perdre a mans de 'Moonlight' en qüestió de minuts. Warren Beatty i Faye Dunaway van llegir per error el nom del musical. ¿Però com es va produir un error tan garrafal, una pífia veritablement història que fins i tot ha eclipsat la sorprenent victòria de 'Moonlight'?

Després que el productor de 'La La Land' Jordan Hurwitz aturés els discursos d'agraïment de l'equip del musical per anunciar la victòria de 'Moonlight', Beatty va demanar el micro per explicar el seqüent: "He obert el sobre i he llegit "Emma Stone, per 'La La Land'", per això he trigat tant a dir-ho, no intentava ser graciós". Des de les xarxes, molts tuïts (fins i tot un del presentador de la gala de fa dos anys, Neil Patrick Harris) han confirmat les paraules de Beatty ampliant la imatge del sobre que han llegit l'actor i Dunaway i on, efectivament, es podia llegir "Oscar a la millor actriu".

Warren Beatty seems to be opening an envelope that says 'Actress in a Leading Role'. He must have been handed the wrong one somehow. Yikes. pic.twitter.com/Rma4wp80aX — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) 27 de febrero de 2017

Mentrestant, Emma Stone declarava que la targeta del seu Oscar estava en les seves mans, perquè se l'havia quedat després de rebre l'estatueta. Això no és tan estrany, de fet, perquè existeixen dos jocs de targetes i sobres de cada premi. Els tenen dos membres de l'empresa d'auditories que gestiona el recompte dels vots i que custodia els sobres amb els resultats. Cadascun es coloca en un extrem de l'escenari i entrega els sobres als presentadors immediatament abans de sortir a l'escenari.

Disculpes i reaccions

El gran interrogant és, per tant, com ha arribat el sobre de l'Oscar a la millor actriu a les mans dels presentadors del premi a la millor pel·lícula. PricewaterhouseCoopers ha emés un comunicat oferint "sinceres disculpes a l'equip de 'Moonlight, 'La La Land', Warren Beatty, Faye Dunaway i el públic dels Oscars per l'error que es va produir durant l'anunci de l'Oscar a la millor pel·lícula". "Els presentadors tenien el sobre de la categoria equivocada i quan ho vam descobrir, es va corregir immediatament –continua el comunicat–. Estem investigant com pot haver succeit i estem profundament dolguts que hagi pogut passar".

Després de la gala, el director de 'Moonlight' afimava haver vist el sobre en qüestió. "Són coses que passen –disculpava–. Volia veure la targeta i el Warren me l'ha ensenyat. Ha vingut darrere l'escenari i no li ha ensenyat abans a ningú perquè volia que jo la veiés el primer. I ara em sento millor pel que ha passat". "L'equip de 'La La Land ha sigut molt amable –ha afegit–. Jo no sé què hauria fet si m'hagués passat a mi". Damien Chazelle, el director de 'La La Land', no va fer cap declaració sobre l'error i va marxar del Dolby Theater sense fer l'habitual roda de premsa per als mitjans. Emma Stone, per la seva banda, treia ferro a l'assumpte. "¿No és el moment més boig de la història dels Oscars? Mola! Hem fet història!", bromejava a la seva roda de premsa.