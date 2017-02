El cinema Comèdia, amenaçat per una demanda de desnonament per impagament

Fa més d'11 mesos que l'empresa que gestiona les sales d'exhibició del cinema Comèdia, la societat Espectacles, SL, no paga el lloguer de l'espai. Aquest fet ha portat les famílies Pla i Planàs, propietàries de l'edifici, a presentar una demanada de desnonament per impagament.

Les famílies lamenten la situació però asseguren que s'han fet "reiterats intents per trobar una solució acordada que evités aquesta dolorosa mesura". Ja han començat a fer gestions per trobar un nou operador que tingui l'objectiu de mantenir l'activitat del cinema. Si no pot ser, prioritzaran una empresa que faci un ús cultural de l'edifici "perquè està catalogat com a equipament cultural", expliquen.

Fonts de l'Ajuntament de Barcelona han evitat manifestar-se sobre el cas, i han indicat que aquest "és un assumpte entre particulars" sobre el qual, "de moment", el consistori no té res a manifestar.

El cinema Comèdia és al Palau Marcet, que l'arquitecte Tiberi Sabater va construir entre 1887 i 1897. Va ser la residència de l'empresari i polític Frederic Marcet Vidal i de la seva dona, Dolors Planàs i Armet, fins que es va convertir en teatre el 1934. Les reformes van anar a càrrec de l'arquitecte Pere Domènec Roure, però van ser interrompudes durant la Guerra Civil. El 1941 es va inaugurar i el 1960 es va convertir en cinema. L'última rehabilitació va tenir lloc l'any 2015. Hi havia el projecte, que no es va arribar a fer mai, de convertir el Comèdia en un espai cultural polivalent, amb una sala gran amb capacitat per a unes 850 persones dedicada majoritàriament al teatre, dues sales de cinema digitalitzades i servei de restaurant.