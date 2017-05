Un ‘Concert Pau Casals’ al Palau de la Música

La Diada Pau Casals tindrà aquest any una cita al Palau de la Música, on el 14 de juny es farà un concert en què actuaran el violoncel·lista Mischa Maisky, que va conèixer el mestre l’any 1973 a Israel, i la pianista Lily Maisky. També hi haurà un parlament de Marta Casals Istomin, vídua de Pau Casals i vicepresidenta i cofundadora de la fundació del mestre del Vendrell. El programa inclou obres de Bach, Schumann, Falla, Albéniz, Cassadó i Piazzolla.

Aquest Concert Pau Casals al Palau de la Música s’incorpora a les activitats de la Diada Pau Casals, una celebració que va començar el 2015, i un any més tard l’Ajuntament de Barcelona la va institucionalitzar. Enguany hi haurà tres actes: el concert el Palau, un altre a la plaça del Rei el 15 de juny i, finalment, un acte al Turó Park el dia 16 per recordarà la “dimensió popular” de Casals.

La incorporació del Palau de la Música a la Diada és fruit d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Pau Casals, el director general de la qual, Jordi Pardo, valora molt positivament, perquè contribueix a “mantenir viu” el llegat de Casals davant les noves generacions, que cada vegada coneixen menys el violoncel·lista. Pardo lamenta que el nivell de coneixement de Casals entre els joves “està molt malament”, de manera que hi ha una important tasca per fer, especialment per combatre els tòpics que sempre pesen sobre Casals: el seu discurs davant l’ONU i la interpretació del Cant dels ocells. Segons Pardo, que es pregunta què s’ensenya de Casals a les escoles, “és necessari que el públic sàpiga per què va pronunciar aquest discurs, per què va arribar fins a allà, i quina era la seva identificació amb el Cant dels ocells ”.

Dins de la Diada, la Generalitat concedirà a Jordi Savall el primer Premi Pau Casals.