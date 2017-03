Condemnen per plagi Jeff Koons i el Centre Pompidou

El Tribunal de Gran Instància de París ha condemnat per plagi a l'artista nord-americà Jeff Koons i al Centre Pompidou. Els condemnats hauran de pagar multes econòmiques als hereus del fotògraf francès Jean-François Bauret, que els van denunciar per l'obra 'Naked'. En concret, hauran de pagar 20.000 euros als hereus pel perjudici causat i 20.000 euros més en concepte de costos judicials. A més, Koons haurà de compensar la família de Bauret amb 4.000 euros addicionals per haver reproduït l'obra a la seva pàgina web.

'Naked' és una escultura de porcellana que representava despullats un nen i una nena de vuit anys. La dona de Jean-François Bauret la va denunciar argumentant que estava directament inspirada en una fotografia que va fer el seu marit. Bauret, que va morir el 2014, va ser un dels pioners dels "retrats nus" i va fotografiar nombroses personalitats com el cantant Serge Gainsbourg i el dissenyador Jean-Paul Gaultier, entre d'altres. El 2014, el Pompidou ja va retirar una obra de Koons acusada de plagi. En aquella ocasió es tractava de 'Fait d'hiver', que representava un porc amb un barril al coll al costat de dos pingüins.