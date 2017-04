El Congrés rebutja la petició d'ERC d'una devolució "immediata" a Catalunya dels 'papers de Salamanca'

La Comissió de Cultura del Congrés ha rebutjat, amb els vots en contra de PP i C's, una proposició no de llei d'ERC per la qual s'insta el govern espanyol a procedir a la devolució immediata a la Generalitat dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil, coneguts com a 'papers de Salamanca'.

Durant la defensa de la proposta, el diputat republicà Francesc Eritja ha acusat el govern central de " deslleialtat institucional" al·legant que són sis anys que fa que està "congelada" la cessió d'aquests documents, malgrat els treballs realitzats per la Comissió Mixta de Cultura entre l'executiu i la Generalitat de Catalunya.

"És evident que el Govern espanyol pretén blindar, mitjançant una actuació arbitrària i contrària a la llei, la requisa i mantenir l'oprobi de les víctimes", ha declarat el diputat, que ha acusat l'executiu de fer "ús polític" del retorn d'aquesta documentació.

El PP, en contra

En canvi, el portaveu dels populars a la comissió, el de Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, ha acusat Eritja d'utilitzar una "argumentació esbiaixada" i, fins i tot, errònia en la defensa de la seva proposta, i ha assenyalat que des d'ERC només s'assenyala un culpable, quan la Generalitat ha ajornat la devolució de documents "en dues ocasions" perquè no s'havien acabat els treballs de digitalització obligatoris per fer-ho.

A més, ha recordat que, per llei, es determina que es lliuraran els arxius als destinataris o als seus successors però, en el cas que no es pugui, perquè són entitats que no existeixen o sense descendència, "no se'ls pot quedar la Generalitat", sinó que la normativa diu que hauran de retornar a un arxiu nacional. "D'aquest procés de tornada no en tenim notícia malgrat les reclamacions que està fent el ministeri de Cultura", ha apuntat Bermúdez de Castro.

També el PSOE, que s'ha abstingut, ha mostrat les seves discrepàncies amb la petició del partit republicà i ha demanat al representant d'ERC que respecti els "criteris tècnics" que decideixen quins són els documents que han de retornar. Des de C's han defensat, a més, que la Unesco ha recomanat que els arxius històrics de qualsevol país quedin units perquè es mantingui la memòria i la dignitat de qualsevol possible víctima.

Finalment, el portaveu d'Units Podem en aquesta matèria, encara que ha donat suport a la proposta, s'ha mostrat "sorprès" perquè ERC hagi tornat a posar sobre la taula aquesta iniciativa, que al seu judici cerca "generar disputes identitàries".