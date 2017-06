El Congrés dels Diputats insta el govern a reconèixer la feina del fotògraf Francesc Boix

260x366 01. Boix es fotografia amb un braçal en què es llegeix “Reporter de guerra espanyol” (maig del 1945) / FRANCESC BOIX FRANCESC BOIX 01. Boix es fotografia amb un braçal en què es llegeix “Reporter de guerra espanyol” (maig del 1945) / FRANCESC BOIX FRANCESC BOIX

El Congrés dels Diputats insta el govern espanyol a homenatjar i reconèixer la feina del fotògraf Francesc Boix. La iniciativa sorgeix d'una proposició no de llei impulsada per Ciutadans i aprovada aquest dijous per unanimitat a la cambra. Boix va ser presoner al camp de concentració de Mauthausen, va treballar al laboratori fotogràfic del camp i va amagar més de 2.000 fotografies que després van ser un testimoni clau contra la barbàrie nazi al judicis de Nuremberg. "Van ser un testimoni gràfic de les atrocitats que es cometien amb els presoners i, intuïnt que algun dia es posaria en dubte la crueltat dels nazis, va duplicar i amagar els negatius de les imatges que anava revelant", ha indicat la presidenta de la comissió de cultura i diputada de Ciutadans, Marta Rivera, que ha insistit en "la necessitat de retre un homenatge públic a la seva figura i a la dels republicans espanyols que es van enfrontar al terror nazi". Conegut com el fotògraf de Mauthausen, Boix va morir amb 30 anys.

Així mateix, la diputada de Ciutadans ha instat el govern a "enviar una delegació a París" el 16 de juny, quan la capital francesa acollirà un gran homenatge al fotògraf. Les seves restes mortals seran traslladades al cementiri de Père-Lachaise de París, on serà enterrat en una cerimònia institucional a la qual assistiran l'alcaldessa de la ciutat, Anne Hidalgo, representants del govern francès i famílies de represaliats pel nazisme.