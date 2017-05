El Congrés reclama al govern espanyol treure Franco del Valle de los Caídos

El Congrés dels Diputats reclama al govern espanyol treure Francisco Franco del Valle de los Caídos. El ple ha aprovat amb una clara majoria una proposició no de llei del PSOE que insta l'executiu a treure les restes del dictador. Podem, després de veure com els socialistes no acceptaven les seves esmenes perquè la proposta fos més ambiciosa, finalment hi ha votat a favor per mostrar unitat amb la memòria històrica. "El PP té un problema amb la memòria democràtica, està encara enclaustrat en la visió franquista", ha dit el líder del partit lila, Pablo Iglesias, en declaracions als passadissos del Congrés.

La iniciativa no és d'obligat compliment per al govern espanyol. El PP ja va deixar clar en el debat de dimarts al Congrés -llavors es va discutir a la cambra però es va decidir no votar-ho fins aquest dijous per donar temps a debatre les esmenes- que no tenia intenció de treure el cos del dictador per no obrir les ferides del passat. L'expresidenta del PP català, Alícia Sánchez Camacho, va acusar el PSOE de "trencar el consens constitucional" de la Transició i "només buscar titulars". Aquest dijous, però, ha sorprès abstenint-se. A final la proposició de llei ha passat amb 198 vots a favor, un en contra (d'un diputat del PP) i 140 abstencions.

Els socialistes han celebrat que la proposta arribi per primer cop al Congrés des de l'aprovació de la llei de Memòria Històrica de Zapatero el 2007, en via morta d'ençà de l'arribada del PP a la Moncloa. Esquerra s'ha abstingut per "coherència". Ja no va donar suport a la llei de Memòria Històrica de fa deu anys perquè era de "mínims", i ara veu com un "monument al cinisme polític" que el PSOE presenti una iniciativa d'aquestes característiques quan llavors ni va acceptar les recomanacions de treure Franco del Valle de los Caídos per no causar polèmica a les portes d'unes eleccions generals.

La iniciativa inclou també tot de propostes per recuperar la llei de Memòria Històrica i s'aferra a un informe d'experts del 2011 per demanar l'exhumació de Franco i el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. En el cas d'aquest últim, els experts recomanaven treure'l d'un lloc "preeminent". Malgrat tenir l'informe, Zapatero no va ordenar tirar endavant abans de deixar la Moncloa.

Les mesures aprovades

Valle de los Caídos

Exhumar ràpidament les restes de Franco i treure-les del Valle, i moure les de Primo de Rivera.

Exhumació de fosses

Destinar diners públics per poder donar un enterrament digne a tots els cossos encara en fosses.

Bancs d’ADN

Estudiar la possibilitat de crear-los abans que morin els familiars.

Fundacions franquistes

Excloure-les de tota subvenció o ajuda pública.

Símbols de la dictadura

Impulsar la retirada de símbols que honren la memòria dels vencedors i evitar tota exaltació del cop.

Sentències

Estudiar la nul·litat de condemnes com la de Lluís Companys.

Comissió de la veritat

Promoure’n la creació, en la línia de les recomanacions de l’ONU.

Dia Europeu de les Víctimes

Establir l’11 de novembre com a dia d’homenatge i record.

Treballs forçosos

Elaborar un cens complet de les infraestructures realitzades per represaliats i posar-hi plaques d’homenatge i cartells informatius.