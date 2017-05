El Consell de la Cultura de Barcelona retreu a Collboni la campanya de foment de la lectura

"Volem expressar el nostre malestar per la precipitació i la improvisació que sembla que han presidit la posada en marxa de la campanya 'Barcelona ciutat llibre'. Tot fa pensar que es tracta d’una campanya de comunicació que no parteix de l’existència d’un pla de foment de la lectura formulat de manera prèvia". Així comença el comunicat del comitè executiu del Consell de la Cultura de Barcelona, que aplega "observacions i recomanacions" en relació amb la campanya 'Barcelona ciutat llibre' impulsada per l'Icub, la comunicació de la qual va ser encarregada a l'empresa de Risto Mejide.

El comitè executiu, format per Antonio Ramírez, Miquel Cabal, Amadeu Carbó, Ingrid Guardiola, Martina Millà, Cristina Pujades i Victòria Szpunberg, considera que "no es tracta d’una bona pràctica" perquè "la campanya de comunicació hauria d’ajustar-se a un contingut i a una orientació encara inexistents, i no a la inversa". A més entén que "els continguts i plantejaments d’aquesta campanya de comunicació contradiuen els valors inherents a les polítiques públiques de foment de la lectura". Una de les crides de la campanya era enviar llibres a Donald Trump, i el mateix Icub va recular i la va desestimar arran de les crítiques rebudes.

Segons el comitè executiu del Consell de la Cultura de Barcelona, "la campanya, elaborada amb malaptesa manifesta, no contribueix a mantenir el prestigi de la ciutat en l’àmbit del llibre i la lectura". També critica que s’hagi elaborat "d’esquena al sector de professionals de l’àmbit del llibre i les lletres". "El missatge que volia transmetre era, més que buit, inexistent", diu el comunicat.

El comitè executiu del Consell de la Cultura de Barcelona recomana "posar en marxa els processos necessaris per elaborar i definir un pla de foment de la lectura que incorpori mesures a llarg, mitjà i curt termini, i que compti amb la participació dels principals agents de l’àmbit de la lectura", i que les campanyes i plans de comunicació "siguin coherents amb els plantejaments i objectius dels plans, especialment de tots aquells que tinguin una especial significació estratègica en termes de polítiques culturals (el de foment de la lectura, en aquest cas)". "En aquest sentit –conclou el comunicat–, demanem que es prenguin les mesures oportunes per tal de mantenir aquesta coherència i, per tant, rectificar tots els plantejaments que no es corresponguin amb els valors intrínsecs al foment de la lectura".