‘Conte d’hivern’: el rei gelós de Shakespeare

“ Conte d’hivern és una de les meves obres de Shakespeare preferides”, afirma el director teatral i cofundador de la companyia Cheek by Jowl, Declan Donnellan. La va portar a l’escenari per primera vegada el 1986 amb actors russos, i aquesta tarda el Teatre-Auditori de Sant Cugat presenta l’única funció a Catalunya del nou muntatge que n’ha fet, aquesta vegada amb intèrprets britànics. “És excitant veure què tenen en comú actors d’arreu del món -afegeix-. Tots han de fer front a les mateixes problemàtiques i cadascun té el mateix talent i la mateix habilitat per transportar-nos a altres mons. Diria que les diferències entre les companyies són més a nivell individual en cadascun d’ells que en les seves nacionalitats”. Tot i així, les obres de Shakespeare són universals i poden superar moltes barreres. “Els temes que tracta són molt humans, no són necessàriament temes anglesos o jacobins. L’amor, la pèrdua, el poder i l’abandonament són temes eterns. Per això pots fer Shakespeare arreu del món i amb infinites adaptacions”, subratlla el director.

Conte d’hivern és una de les últimes obres de Shakespeare, i els experts sovint l’han considerat una peça crepuscular. “Molts estudiosos l’han desatès per la seva manca d’unitat, per les variacions que es produeixen en el temps, els llocs on transcorre i l’acció -explica-. Malgrat tot, per a mi, l’únic que la fa única és la seva unitat: les línies aparentment divergents conflueixen en un clímax final sobre la possibilitat de redimir-se”. A més de l’estima que Donnellan té per la història del rei Leontes, que embogeix de gelosia perquè creu que la seva dona, Hermione, li fa el salt amb el seu millor amic, Políxenes; un actor de la casa ha sigut decisiu perquè ell i Nick Ormerod, cofundador de la Cheek by Jowl i escenògraf, hagin tornat a submergir-se en Conte d’hivern : “Sovint treballem amb alguns actors determinats en ment. Vam pensar que Leontes seria un gran paper per a Orlando James, que és a la companyia des de que va fer Macbeth amb nosaltres el 2009”, conclou Donnellan.