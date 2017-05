Coppola, Haynes i Campillo es disputen la Palma d’Or

Amb la competició vista per a sentència, les apostes d’aquesta edició tan irregular del Festival de Canes es reparteixen entre dos films d’autors nord-americans consagrats, La seducción de Sofia Coppola i Wonderstruck de Todd Haynes, i el d’un director francès poc conegut, Robin Campillo, que a 120 battements par minute realitza un retrat intens i emotiu dels inicis de l’activisme contra la sida a la França dels 90. Rebut amb una ovació eixordadora, aquest exercici de memòria històrica posa el focus en el col·lectiu Act Up, format sobretot per gais seropositius i lesbianes, barrejant l’acció política i els debats interns amb la vida privada d’uns activistes que tenen claríssim que la intimitat és política i que cada moment que viuen, cada instant de felicitat, és una batalla guanyada a la sida. Davant del preciosisme fílmic de La seducción i l’emotivitat de Wonderstruck, 120 battements par minute té al seu favor que és l’única aspirant a la Palma d’Or amb un gran tema que pot ressonar fàcilment en el president del jurat, Pedro Almodóvar. A més, el film de Campillo té la benedicció de la crítica, que ahir va atorgar-li el premi Fipresci.

Algun reconeixement haurien de tenir també els dos thrillers que han elevat el nivell de la competició en l’últim tram del festival, You were never really here i Good time, i entre els dos protagonistes d’aquests films, Joaquin Phoenix i Robert Pattinson, hi haurà també la lluita pel premi al millor actor. El de millor actriu el té a la butxaca Diane Kruger, l’únic rescatable del pitjor film de la competició, Into the fade, efectista melodrama en què l’actriu es posa en la pell d’una dona que perd el marit i el fill en un atemptat perpetrat per neonazis. I la comèdia de Noah Baumbach The Meyerowitz stories hauria d’endur-se el premi al millor guió.