Corona per a Netflix i revés per a la HBO en els premis de televisió

En l’apartat televisiu, els Globus van complir el seu paper de mirar cap al futur, més que de premiar el que és obvi o les velles glòries. I Netflix va obtenir una victòria simbòlica important sobre la seva rival HBO: la debutant The crown, que repassa la història de la reina Elisabet d’Anglaterra, va ser coronada com a millor drama.

A més, Claire Foy, l’actriu protagonista, es va endur també premi, com a millor intèrpret protagonista de drama. Passava així la mà per la cara a Westworld, la gran aposta de la HBO d’enguany, que marxava amb les mans buides. Tal com ho feia, també de la mateixa productora, l’habitual acaparadora de premis Joc de trons. I The night of. I Veep. Zero premis de catorze nominacions. Fi de cicle?

Els Globus d’Or també van posar sota la lupa internacional Atlanta, la sèrie sobre dos perdedors que intenten prosperar en el negoci del rap -l’estil musical- a la ciutat que dona títol a aquesta ficció, i que va ser premiada com a millor comèdia. El creador de la sèrie, Donald Glover, que assumeix també el rol protagonista, es va endur així mateix el premi a millor actor en aquesta categoria. La sèrie, que ha recollit crítiques positives de manera unànime als Estats Units, s’ha pogut veure a Espanya a través del canal Fox. També en clau de cultura negra, Black-ish es va endur el premi a millor actriu de comèdia, gràcies a Tracy Ellis Ross, filla de la cantant Diana Ross. Una altra sèrie assenyalada pel palmarès va ser Goliath, que gràcies a Billy Bob Thornton es va endur el Globus d’Or al millor actor de drama televisiu.

L’actor ja havia obtingut el triomf dos anys enrere, pel seu pertorbador personatge a la primera temporada de Fargo. En el discurs d’agraïment va fer broma amb el seu amic Bob Odenkirk, també nominat, dient que, en la seva (fictícia) picabaralla particular, aquesta la tenia guardada des dels anys quaranta. Thornton es quedava un trofeu que molts situaven a les mans de Rami Malek, protagonista de Mr. Robot, sèrie conspiranoica que es va quedar a zero.

Lliçó de diversitat

Però no tot va ser imprevisible, ni de bon tros. No hi va haver sorpresa en l’apartat de minisèrie. American crime story i la seva recreació catàrtica del judici d’O.J. Simpson es va endur el premi a la millor minisèrie, i també ho va fer Sarah Paulson, com a actriu principal, pel seu paper de fiscal Marcia Clark. Amb aquest reconeixement inequívoc, el jurat tornava a subratllar com la diversitat racial està donant molts bons rèdits a la televisió.

Potser estaven influïts pel component Trump, però l’Associació de Premsa Estrangera a Hollywood va donar tota una lliçó -al palmarès i entre els presentadors- de sana diversitat (després d’uns Oscars de l’any passat durament criticats perquè tots els intèrprets nominats eren blancs).

L’altra gran guanyadora televisiva va ser la sèrie d’espies The night manager, basada en la novel·la homònima de John LeCarré, que es va endur tres premis interpretatius. Tom Hiddleston es va endur el guardó a millor intèrpret de minisèrie. Hugh Laurie, per la seva banda, va recollir l’estatueta a millor actor de repartiment de televisió -minisèrie o no- i va ser un dels més ocurrents de la nit, quan va explicar que estava content de rebre l’estatueta, ja que no les tenia totes que l’any que ve encara entreguessin premis: “Deuen ser els últims Globus d’Or que es donen, perquè al nom de l’entitat que els entrega hi ha Hollywood, premsa i estrangera ”. I finalment el premi a millor actriu de repartiment televisiu també va anar per a The night manager, en aquest cas per a Olivia Colman.

El palmarès deixava, per tant, òrfena de premis una sèrie que aspira a ser una de les revelacions de l’any: This is us estava nominada a dos premis interpretatius, però no se’n va endur cap. Stranger things, que va ser una revelació de l’estiu i ha aixecat un culte instantani, no va tenir tampoc premi. I alguns dels grans noms de sempre, com Modern family o The Big Bang theory, ni tan sols estaven nominats.