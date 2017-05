53 Creus de Sant Jordi per a “un país que sap on vol anar”

"Un país que no reconeix la vàlua de la seva gent no va enlloc –afirmava aquest vespre el president Carles Puigdemont–. I nosaltres tenim un camí marcat i sabem on volem anar". Així ha defensat, el president català, l’exemple de tenacitat que representen la nòmina dels 53 premiats d’enguany amb la Creu de Sant Jordi, el màxim reconeixement institucional que atorga el govern català a persones i entitats que han prestat serveis al país en defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Puigdemont ressaltava la “transversalitat, heterogeneïtat i meritocràcia” d’una extensa llista –més llarga encara si ens remuntem a la instauració del premi, el 1981– on “ens hem de reconèixer com a país i sentir-nos-en orgullosos”.

Entres les Creus de Sant Jordi 2017 hi ha sobretot representació de personalitats de la cultura i l’empresariat:la filòsofa Fina Birulés, el músic Francesc Burrull, el museòleg Eusebi Casanellas, la directora de l’Arxiu Tarradellas Montserrat Catalan, els actors Teresa Gimpera i Josep Maria Pou, el filòleg Joan Martí Castell, l’historiador Borja de Riquer, el llibreter Guillem Terribas; i els empresaris Ramon Boixadós, Víctor Grífols, JoaquimMolins, Josep Suñol, Miquel Valls i Rosa Clarà. Però també noms com el periodista Josep Cuní, l’esportista Gemma Mengual, la metge forense Anna Hospital i l’activista Montserrat Freixer. A títol pòstum s'han premiat l’activista aranesa Maria Pilar Busquet, el polític i historiador Joaquim Ferrer, el pedagog Xavier Melgarejo i la política Carme Chacón. La recollida de les Creus de Sant Jordi per part dels fills menors de Melgarejo i Chacón va ser un dels moments emotius de la vetllada, que s'ha celebrat al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat i ha presidit Puigdemont amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el conseller de Cultura, Santi Vila.