El Cruïlla vol ser una festa amb Pet Shop Boys i Jamiroquai

Pet Shop Boys, The Prodigy, Jamiroquai i Die Antwoord són quatre asos del cartell del Cruïlla, un festival que any rere any busca convertir-se en “la millor festa musical de Barcelona”. Aquesta és la lectura que fa el director del festival, Jordi Herreruela, dels concerts que es podran veure al Parc del Fòrum els dies 7, 8 i 9 de juliol; els dos primers amb tots els escenaris a ple funcionament i el tercer amb una programació reduïda i de caire més familiar. Tot plegat a canvi d’un abonament que costa 115 euros (despeses de gestió incloses).

Com és habitual en un esdeveniment que fuig de refugiar-se en una sola estètica, la programació reflecteix varietat estilística i generacional. Espectacles de pop de gran format com el de Pet Shop Boys compartiran espai amb la sobrietat escènica del rock de Ryan Adams, que arriba amb nou disc, Prisoner. Llegendes de la guitarra com Little Steven (un dels imprescindibles de la E Street Band de Bruce Springsteen) apareixen en el cartell al costat de l’ indie rock dels nord-irlandesos Two Door Cinema Club. I no hi ha cap contradicció a programar en un mateix festival la cantautora nord-americana Ani DiFranco, la batedora rítmica dels sud-africans Die Antwoord, el senegalès Youssou N’Dour i el productor equatorià Nicola Cruz.

De la mateixa manera, el Cruïlla confia en artistes que ja han participat en altres edicions i en suma de nous. Entre els primers, René Pérez, àlies Residente, que ja havia participat en el festival quan va actuar amb Calle 13 i que aquest cop vindrà per presentar el seu àlbum en solitari, Residente. Entre els que s’estrenen al Cruïlla hi ha Jamiroquai, la formació liderada pel britànic Jay Kay, que després de set anys de silenci torna a l’activitat discogràfica amb Automaton, un treball que apareixerà al març. En aquest disc Kay reflexiona sobre la intel·ligència artificial, i de moment el primer senzill incorpora elements electrònics vintage ; això sí, manté la pulsió funk. Un altre retorn és el de Los Fabulosos Cadillacs, la formació argentina que l’any passat va publicar La salvación de Solo y Juan. Feia gairebé dues dècades que no publicaven un disc en què totes les cançons fossin noves.

En un festival que atorga als grups catalans i espanyols escenaris i horaris rellevants, aquest any hi actuaran Txarango, Aspencat, Kase.O, Oques Grasses, Dorian, La Raíz, Enric Montefusco, Pau Vallvé, Carlos Sadness, Cala Vento, Viva Suecia i El Petit de Cal Eril, a més d’Exquirla, un nou projecte del Niño de Elche, aquest cop compartit amb el grup madrileny Toundra.

Tot i que el pressupost del Cruïlla no està tancat, Herreruela assegura que creixerà i que fregarà els quatre milions d’euros, un mig milió més que el 2016. Pel que fa a l’aportació pública, el director del festival dona “per fet” que en tindran, però encara no saben com seran. L’any passat la Generalitat hi va aportar 150.000 euros i l’Ajuntament de Barcelona 40.000. Sí que és segur que Estrella Damm segueix com a patrocinador principal.