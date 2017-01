Cues virtuals de mitja hora per comprar entrades per al concert d'U2 a Barcelona

Aquest matí han sortit a la venda les entrades del concert que farà U2 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 18 de juliol. És l'únic de la gira 'The Joshua Tree' que el grup farà a Espanya. Els portals de venda d'entrades s'han saturat poc després de les 10 del matí i han generat cues d'espera virtuals de fins a mitja hora. Alguns usuaris no aconsegueixen ni entrar a la cua virtual de Ticketmaster, que és tan extensa que no accepta més peticions fins que no disminueixin el nombre de compradors.

El portal Ticketmaster, juntament amb els promotors del concert, Live Nation i Doctor Music, han impulsat un sistema de venda d'entrades nominal per tal de lluitar contra l'especulació i el frau. Cada entrada portarà el nom i el cognom de l'assistent titular, que no cal que sigui el comprador, i aquest haurà de mostrar el DNI per entrar al recinte el dia del concert.

U2 començarà la gira el 12 de maig a Vancouver (Canadà) i la dedicarà al 30è aniversari de 'The Joshua Tree', l'àlbum que va convertir la banda irlandesa en un fenomen de vendes mundial.