Cuplets de proximitat amb Núria Feliu

“El BarnaSants és un món de cantautors molt concret i definit. I què hi faig jo allà al mig?”, es preguntava Núria Feliu abans que agafés cos l’espectacle El cafè de les cantantes, “una cosa molt familiar”, diu ella, que es podrà veure aquest dissabte al Casinet d’Hostafrancs (20 h). “Per a mi fer aquest concert amb la Núria és un plaer. Tots dos som de Sants i tenim un esperit de barri molt marcat”, explica el director del BarnaSants, Pere Camps, a l’espai de cultura de proximitat La Iguana, a Sants. “Serà molt familiar”, insisteix Feliu, que actuarà acompanyada de les seves nebodes Mireia, Eulàlia i Marina. “La Mireia té una veu preciosa. La Marina, que té una acadèmia de lindy hop, ballarà amb la seva parella. I l’Eulàlia, que és una actorassa, farà un monòleg”, precisa Feliu.

La dona que “va cantar els estàndards de jazz en la nostra llengua amb el Tete Montoliu”, com recorda Camps, s’ha reservat el paper de cantant. “Cantaré cuplets catalans com El vestir d’en Pasqual, que eren més innocents que els que es feien al Molino”, diu Feliu, que tanmateix no oblida que la censura franquista li va prohibir cantar el cuplet Les caramelles si no canviava el vers “tot el que vulguis et toco jo”.

Aquest espectacle familiar és un homenatge a la besàvia de Feliu, la Carolina, “una dona amb una bona platea -diu Feliu assenyalant-se el pit-” que “era manaire, un pecat horrorós per a una dona en aquella època”. “A finals del segle XIX, la Carolina es va casar amb un malandando, un home que bevia i que no treballava -relata Feliu-. Així que un dia la besàvia va agafar el malandando, li va fotre una puntada de peu al cul i el va engegar escales avall”, explica. La Carolina va marxar amb el fill al Brasil, on va treballar de planxadora. “Va fer uns dinerons i quan va tornar, com que era emprenedora, va obrir un cafè cantant al carrer Vallespir, que aleshores es deia carrer Colón, i en un racó hi va posar una tarima perquè qui volgués sortís a cantar”. Aquest és l’ambient que volen reproduir les Feliu dissabte al Casinet d’Hostafrancs, en què l’escriptor i periodista santenc Albert Torres farà de mestre de cerimònies i el públic està convidat a participar. Tot plegat per recordar aquella Carolina que encara va haver de marxar altre cop al Brasil abans de tornar a Sants per obrir una parada d’hortalisses al mercat.