DO Illes Balears: una setmana de creació balear a la Sala Beckett

Els artistes illencs desembarquen a Barcelona: la Sala Beckett farà de port per a alguns dels millors exponents de la creació artística balear i els acollirà al llarg d’aquesta setmana sota el nom DO Illes Balears. Setmana de la creació contemporània balear. El programa de la primera edició del cicle oferirà lectures dramatitzades, espectacles i concerts. Un dels plats forts de fet serà la presentació a Barcelona del nou disc de Joan Miquel Oliver, Atlantis, en tres concerts consecutius (del 20 al 22 d’abril). Dissabte, a més, Leonmanso presentarà els temes del seu segon disc, Jardins de brutes basses,i Joana Gomila reinterpretarà les tornades populars del disc Folk souvenir.

La companyia mallorquina Produccions de Ferro, artífex de l’èxit Acorar i actualment de gira amb les rondalles eròtiques de Peccatum, tornarà a Barcelona avui i demà per representar el seu nou espectacle, Dels llargs camins, una obra en què es recuperen els testimonis de la Guerra Civil. El cicle DO Illes Balears tindrà avui com a tret de sortida una taula rodona sobre la situació de la dramatúrgia a les illes Balears que anirà a càrrec dels dramaturgs Sergio Baos, Toni-Lluís Reyes i Aina de Cos. Ells tres són els autors seleccionats per presentar les lectures dramatitzades que es podran veure en els pròxims dies: demà es presentarà La classe de Sergio Baos, dirigida per Rafel Duran; l’endemà Víctor Muñoz i Calafell dirigirà Bicicletes ancorades de Reyes, i finalment divendres Carlota Subirós dirigirà Només quan plou d’Aina de Cos.

La proposta es completarà amb la concessió de beques a dramaturgs i creadors balears per assistir als cursos de l’Obrador de la Sala Beckett.