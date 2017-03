Dalí i Gala vistos per Ricardo Sans, el fotògraf amb qui menjaven garotes

“La fotografia llisca amb una contínua fantasia damunt els nous fets, que en el pla pictòric tenen tan sols possibilitats de signe”. Aquesta frase de Salvador Dalí en un article que va escriure el 1927 a la revista L’Amic de les Arts revela que el geni empordanès sentia certa admiració per una disciplina que el va ajudar a impulsar-se com a mite i a acostar-se al gran públic. Dues dècades més tard, l’any 1949, el fotògraf Ricardo Sans Condeminas (Barcelona, 1911-1972) va visitar per primer cop Dalí a Portlligat per fer-li un reportatge.

Una de les imatges que va captar llavors, un primer pla de l’artista mirant fixament la càmera, va servir com a sobrecoberta del llibre 50 secretos mágicos para pintar. És una de les noranta fotografies que apareixen a la nova exposició temporal del Castell de Púbol, Salvador Dalí, Gala, Ricardo Sans, inaugurada ahir a la tarda. La mostra, comissariada per Rosa M. Maurell i Cuca R. Costa, descobreix un Dalí molt diferent del personatge mediàtic. Se’l veu més pròxim, més espontani, gairebé sempre a casa seva i sovint relaxat davant la càmera. Igual que Gala, que apareix més somrient que de costum. És una conseqüència de l’amistat de la parella amb Sans, que a partir d’aquella primera visita a Portlligat en va fer unes quantes més, una o dues a l’any fins al 1956. A més de valorar molt la feina de Sans, Gala i Dalí hi mantenien un tracte molt cordial, com testimonia l’ambient familiar d’algunes fotos: fent jocs al jardí, esmorzant al pati o menjant garotes.

L’exposició estarà oberta fins al 7 de gener del 2018 i es divideix en quatre àmbits mostrats en ordre cronològic: retrats de Dalí (1949-1956), de Gala (1951-1953), de Dalí i Gala (1951-1954) i Portlligat (1950-1956). El fons comprat per la Fundació Dalí a la família de Sans inclou més de 900 imatges que a partir d’ara enriqueixen una col·lecció que inclou obres de Man Ray, Brassaï, Cecil Beaton, Eric Schaal, Philippe Halsman i Horst P. Horst.