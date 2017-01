Dani Rovira evitarà el discurs polític als Goya: repassem les gales més polèmiques

Els premis Goya, com la majoria dels grans esdeveniments culturals, proporcionen un espai per a les reivindicacions polítiques i les queixes de les personalitats del sector cultural. Dani Rovira, que presentarà (per tercera vegada) els premis del cinema espanyol el 4 de febrer, ha manifestat que aquest any vol evitar qualsevol discurs polític en la presentació. Cansat de les polèmiques que va suscitar la gala de l'any passat, en el 30è aniversari dels premis, evitarà l'ostentació, la màgia i els grans números i se centrarà en un guió que serà "el més divertit i desenfadat" de tots els que ha fet.

La polèmica del 2016: No hi ha cultura en els debats electorals

Cada any, les gales dels Goya acaben amb alguna víctima pels dards que llancen els artistes. No solen faltar-hi les al·lusions a les elits polítiques, i en les últimes edicions la pujada de l'IVA cultural al 21% s'ha convertit gairebé en un clàssic. L'any passat, Rovira va denunciar la falta de cultura en els debats electorals: “A mi no m’importa que abaixin l’IVA dels iots, perquè no en tinc. El mateix li passa a Montoro amb la cultura”. Sentència que el va portar a rebre queixes per part del sector nàutic. També va dedicar uns moments al ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, al qual li va llegir el currículum abans de preguntar-li si havia dinat mai de menú.

El productor de 'Sueños de sal', Jesús Navarro, va fer un discurs a favor de la tasca de Càritas, i en el moment de fer una demanda als polítics va ser tallat pels responsables de la gala.

El 2003, els discursos en contra de la invasió a l'Iraq

Però l'any passat no va ser l'excepció de la polèmica: l'edició del 2003, que va iniciar la politització dels premis, va quedar marcada pels discursos en contra de la invasió a l'Iraq i les queixes a la ministra de Cultura del PP, Pilar del Castillo. L'any següent el terrorisme prenia el protagonisme amb una manifestació de l'Associació de Víctimes pel Terrorisme a la porta del Palau de Congressos en contra del documental 'La pelota vasca', de Julio Medem, que va ser considerat un insult a la memòria de les víctimes del terrorisme d'ETA. A més, Almodóvar i el seu germà es van donar de baixa de l'Acadèmia després de no haver rebut cap premi per 'La mala educación' després de quatre nominacions, apel·lant al seu desacord amb el sistema de votació que havia deixat el director sense cap Goya l'any anterior.

El 2005, José Luís Rodríguez Zapatero va voler ser el primer president del govern espanyol que assistia a una gala dels Goya, moviment que va ser criticat per ser un intent de guanyar vots. Sis anys després, el 2011, va haver-hi protestes tant dins com fora del recinte en contra de la llei Sinde: "Internet és la salvació del nostre cinema, necessitem un nou model de mercat", deia el director Álex de la Iglesia.

Les crítiques a la pujada de l'IVA

El 2013 van començar les protestes contra la pujada de l'IVA cultural i la pirateria, i Adriana Ugarte es va equivocar en dir el guanyador a millor cançó. Les retallades i les crítiques a l'absent ministre de Cultura José Ignacio Wert van posar l'accent a les gales del 2014 i del 2015.

Una trajectòria polèmica d'uns premis que han actuat de mirall de la societat espanyola durant molts anys.