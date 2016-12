Dansa clàssica, neoclàssica i contemporània a la 34a Temporada BBVA de Dansa de Terrassa

Un any més la dansa entra amb força al Centre Cultural de Terrassa, que per 34è any consecutiu programa la Temporada BBVA de Dansa. L'edició 2016 va finalitzar dissabte amb un espectacle del Royal Ballet de Londres, i la propera temporada ja està marcada al calendari. Comptarà amb espectacles neoclàssics i contemporanis, tot i que el ballet clàssic mantindrà el seu protagonisme. El director del cicle, Adrià Fornés, intenta desmarcar-se de la identificació que es fa de l'esdeveniment "amb les companyies de ballet clàssic, perquè també apostem per propostes arriscades", comenta. Durant el 2017 es presentaran nou funcions i es tancarà la temporada amb una gala d'estrelles de l'Òpera de París.

Entre les companyies nacionals confirmades hi ha la de Víctor Ullate, que visita el cicle per onzena vegada. També n'hi ha en el programa familiar, que pretén apropar la dansa a nous públics amb funcions d''El trencanous' i 'Coppèlia'. Ullate, que dirigeix la primera companyia privada espanyola de nivell internacional, presentarà una nova versió de l' 'Amor Brujo' el 25 de febrer, amb una renovació de l'escenografia, el vestuari i la llum. És un ballet de marcat caràcter andalús que aprofundeix en el misticisme gitano i fa un viatge per la vida i la mort, amb l'amor com a fil conductor.

Les funcions internacionals vindran de la mà de companyies russes, italianes, holandeses i franceses. L'11 de març el primer ballarí del ballet del Teatre Bolxoi de Moscou, Ivan Vasiliev, juntament amb altres solistes de les millors companyies del país interpretaran grans peces clàssiques com l'adagi de 'Sherezade', 'El llac dels cignes', 'Les flames de París' i 'La sílfide'. Canviant una mica de registre, el 22 d'abril la dansa contemporània de Blanca Li dialogarà amb el clàssic de Maria Alexandrova a 'Deésses et démones'.

En el terreny de la dansa contemporània el programa ofereix dues actuacions. "Cada any portem una companyia nova, i en aquesta edició serà Spellbound Contemporary Ballet (de Roma), que interpretarà 'Les quatre estacions' el 20 de maig", explica Fornés. Partint d'una tècnica clàssica, la companyia se n'allunya per arribar al màxim nivell d'expressivitat corporal jugant amb la combinació de noves tecnologies, vestuari i llum. L'altra companyia convidada és l'holandesa Introdans, que ja va passar per Terrassa fa dinou anys i que obrirà la segona part de la temporada. El seu espectacle serà un homenatge a Hans van Manen, un dels coreògrafs més importants del món, que farà 85 anys al juliol, i que es podrà veure el 21 d'octubre. Sobre una base clàssica es representaran tres coreografies d'estil contemporani antic de van Manen.

El 25 de novembre el cicle tornarà al ballet amb el coreògraf clàssic actual més important, el rus Yuri Grigorovich, que presentarà la 'Suite d'Espartaco' i la 'Suite del llac dels cignes' per celebrar els seus 90 anys. Finalment, la gala de clausura de la temporada 2017, reafirmant la fidelitat amb la dansa clàssica, portarà les estrelles de l'Òpera de París, entre les quals hi haurà l''étoile' Aurélie Dupont, i el primer ballarí, Alessio Carbone.

La Temporada BBVA de Dansa és un cicle de referència a Catalunya que té l'objectiu d'apropar la dansa al públic jove. En la 33a edició, les funcions "han tingut un 90% d'ocupació, i és aquest èxit el que ens dóna força per seguir treballant", ha apuntat el director de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa, Josep Riera. Tots els espectacles de la temporada s'acolliran al programa Apropa Cultura, que posa activitats culturals a l'abast de persones vulnerables.