David Bowie és... una exposició impressionant

Una cita de Plató i el vestit dissenyat per Kansai Yamamoto per a la gira del disc 'Aladdin sane' donen la benvinguda a l'exposició 'David Bowie is', que es podrà visitar al Museu del Disseny de Barcelona des d'aquest dijous i fins al 25 de setembre. 'Tokio pop', es diu el vestit, i és una combinació de tradició, en aquest cas japonesa, i modernitat, aquí la dels anys 70. El diàleg, a vegades a crits, entre tradició i modernitat és un dels relats d'aquesta mostra comissariada per Victoria Broackes i Geoffrey Marsh que es va inaugurar al Victoria and Albert Museum de Londres el 2013 i que abans d'arribar a Barcelona s'ha vist a Toronto, Berlín, Chicago, París, Melbourne, Groningen, Bolonya i Tòquio.

En una altra sala, i sota l'epígraf 'Plagi o revolució?', hi ha fotografies del musical 'Cabaret' per explicar d'on va treure Bowie la inspiració per a la il·luminació de la gira de 'Station to station'. En un racó també hi ha un autoretrat del pintor Erich Heckel, un dels representants de l'expressionisme alemany i influència evident en l'etapa berlinesa de Bowie, sobretot en les pintures que va fer amb Iggy Pop com a model. La vampirització de referents i tendències és un altre dels fils que estira l'exposició de manera molt honesta, sense amagar-ne pràcticament res; fins i tot assenyala que la manera de vestir i posar del músic anglès a la contraportada del disc 'Hunky dory' està inspirada en la Katharine Hepburn de la pel·lícula 'Històries de Filadèlfia', i que Nietzsche és una influència rellevant en la seva obra.

"Un dels aspectes que fa que David Bowie avui sigui un personatge ideal per a una exposició d'aquest tipus és la manera com va aplegar tota mena d'influències per produir una cosa nova, original i interessant. I no només això, sinó que també va connectar els seus milions de fans amb els llocs d'on venen aquestes influències. Tenia aquesta qualitat gairebé de xaman. És com una persona que té dins seu tot un sistema educatiu", explica Victoria Broackes.

Tanmateix, 'David Bowie is' és molt més que una sèrie de relats complementaris o una acurada selecció de material provinent dels arxiu Bowie de Nova York. Evidentment, hi ha tot el que l'admirador podria esperar, però exposat d'una manera poc convencional que alhora permet aprofundir en una personalitat artística única. A partir de 300 objectes de tota mena, l'exposició intenta, i aconsegueix, mostrar els processos creatius de l'artista. D'alguna manera, també explica els mecanismes artístics de la cultura de masses, la feina constant darrere cada gest, i presenta Bowie com "un continuador del que representava Andy Warhol, per la manera de comunicar-se amb les masses i de desafiar les expectatives de la gent, i possiblement a una escala més gran perquè va arribar a moltes més persones", diu Broackes, que recorda que Bowie era "un gran admirador d'Andy Warhol, però quan el va conèixer la trobada no va anar massa bé". Per cert, en una de les sales dedicades al cinema hi ha espai per a imatges de la pel·lícula 'Basquiat' (1996), en què Bowie interpretava Warhol.

A 'David Bowie is' no hi ha una continuïtat cronològica pròpiament dita, tot i que és fàcil seguir-ne les diferents etapes. Tampoc és exactament una successió d'apartats temàtics, tot i que hi ha espais consagrats únicament al cinema o a Berlín. La moda, per exemple, va apareixent al llarg de la visita, unes vegades per mostrar les diferents encarnacions estètiques del personatge David Bowie, altres per il·lustrar el bon ull que tenia per lligar la seva estètica a dissenyadors més joves que ell com Alexander MacQueen.

La música, òbviament, és present a tot arreu, i de fet és recomanable fer la visita amb una audioguia que en realitat és un compendi de músiques i comentaris que s'activen automàticament mentre es passeja per les sales. Això fa la visita més immersiva, encara que aguditza el caràcter individualista o íntim de l'experiència. El caràcter immersiu, per cert, és desborda en l'última sala de l'exposició: quatre parets plenes de diferents Bowie sobre les quals es projecten imatges mentre sonen cançons amb so aclaparador. També això té a veure amb el caràcter de Bowie. "L'individualisme radical de Bowie, que accepta les persones tal com, és una constant a la seva vida, i també és el missatge que adreçava als seus fans: tots tenim un caràcter amb moltes dimensions, i el que ens demanava és que busquem i treballem per desenvolupar tots aquests aspectes que portem dintre", diu la comissària de l'exposició.

"Suposo que aquesta idea de l'individualisme connecta molt amb la gent jove que està explorant qui són –afegeix Broackes–. Quan Bowie cantava 'Starman' al 1972, connectava amb tots aquells joves que l'estaven escoltant i que se sentien diferents del que era el corrent general de joves, i els va donar un lloc a totes aquelles persones que se sentien diferents i els va transmetre que podien fer alguna cosa en aquest món».

L'exposició 'David Bowie is' a Barcelona està organitzada per DG Entertainement i Sold Out, que hi destinen 1,5 milions d'euros, inclosos els 300.000 euros que ha costat el trasllat de totes les peces des de Tòquio. A més, el Museu del Disseny, un equipament municipal, hi aporta 50.000 euros. Les entrades per a l'exposició costen 14,90 euros de dilluns a dijous i 17,90 euros de divendres a diumenge. Coincidint amb l'exposició hi haurà tot un seguit d'activitats paral·leles, com ara el concert de l'OBC, que el 13 de juliol interpretarà el disc 'Blackstar' de Bowie en clau simfònic a L'Auditori.