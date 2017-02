David Bowie guanya pòstumament els premis Brit a millor artista i millor disc

La figura de David Bowie continua acaparant premis i elogis un any després de la seva mort. Ahir, el músic va guanyar de forma pòstuma el premi Brit al millor artista del 2016 i el de millor disc de l'any per 'Blackstar'. Els Brit són els premis de la indústria musical britànic i Bowie ja l'havia conquistat el 1984 i el 2014.

L'actor Michael C. Hall, el protagonista del musical 'Lazarus' –una de les últimes creacions de David Bowie– va pujar a l'escenari per recollir el premi a millor artista en nom del músic. " Si el David pogués ser aquí avui, probablement no hi seria", va ironitzar l'intèrpret. L'última vegada que Bowie va guanyar un Brit, el va recollir la model Kate Moss, que va pujar a l'escenari vestida com Ziggy Stardust, el personatge creat al disc 'The rise and fall of Ziggy Stardust'.

El premi a millor disc per 'Blackstar' el va recollir el mateix fill de Bowie, el cineasta Duncan Jones. "Ell sempre va donar suport a la gent que és una mica rara, una mica estranya", va comentar. Durant la gala també es va recordar la figura d'altres músics que van morir l'any passat com Leonard Cohen i George Michael, que va ser objecte d'un homenatge presentat pel seu antic company a Wham, Andrew Ridgeley.

Els Brit també van premiar, entre d'altres, Emeli Sandé, millor solista pel disc 'Long Live the Angels', la banda The 1975 com a millor grup del Regne Unit i Drake com a millor artista internacional.