David Bowie va saber que tenia un càncer terminal tres mesos abans de morir

David Bowie no va saber que moriria fins els últims mesos de la seva vida. Segons el documental de la BBC que emetrà coincidint aquest dissabte, 'David Bowie: The last five years', l'artista va descobrir que patia un càncer terminal només tres mesos abans de morir. En aquell moment, mentre enregistrava el videoclip del tema 'Lazarus', inclòs a 'Blackstar'.

"Al final de la setmana de gravació del videoclip vaig saber que ell s'havia assabentat que tot havia acabat", explica al documental el director de 'Lazarus', Johan Renck. El videoclip, que mostra a Bowie en un llit d'hospital cantant versos com " Mira aquí dalt/ sóc al cel/ tinc cicatrius que no es poden veure", s'ha interpretat sovint com una referència al seu imminent final a mode de comiat per als seus seguidors. Tanmateix, Renk nega aquest extrem, assegurant que el concepte va sorgir setmanes abans que el músic rebés el diagnòstic.

"David va dir: 'Només vull fer una simple interpretació al vídeo'", recorda el director. "I jo vaig dir immediatament que si la cançó es deia 'Lazarus', ell hauria d'estar al llit. Per mi tenia a veure amb l'aspecte bíblic de la lletra, no amb el fet que ell estigués malalt".

Bowie va descobrir dies més tard el diagnòstic final i va posar fi als tractaments, però fins i tot llavors, explica el documental, no va perdre l'esperança de vèncer la malaltia. Segons Ivo Van Hove, director del musical 'Lazarus', amb música original de Bowie, poques setmanes abans de morir el músic va comentar-li en un descans del muntatge: " Comencem a treballar en un altre, en la seqüela de 'Lazarus'".

'David Bowie: The last five years' s'emetrà aquest dissabte coincidint amb el que hauria sigut el 70è aniversari del músic. El documental se centra en el treball del músic per als seus dos últims àlbums, 'The next day', del 2003, i 'Blackstar', del 2006, i està dirigit per Francis Whately, que ja va dirigir per a la BBC el documental 'David Bowie: Five years', que cobreix els cinc anys claus de la carrera de Bowie entre 1971 i 1983.