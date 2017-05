David Carabén: “Un disc és el retrat d’una ànima”

Mishima publiquen avui Ara i res, un disc que pren el títol d’un vers de Joan Vinyoli i que mostra una banda que vol sonar més transparent. I també més terrenal. Si més no així són les lletres de David Carabén, líder i portaveu del grup, que completen Xavi Caparrós, Marc Lloret, Alfons Serra i Dani Vega.

El disc torna a sonar molt francès.

Probablement perquè és un disc més narratiu. Hi ha menys volada lírica, és una mica més terrenal i potser sí que fa més chansonnier. A més, hem volgut que els estímuls sonors siguin tots molt identificables i oferir una paleta molt variada de cançons, i això fa la impressió de més francès, perquè això de casar el rock amb la cançó són ells els que millor ho han fet.

Heu repetit enregistrament a França amb el productor Peter Deimel.

Sí, es tractava de poder entendre les lletres i no sacrificar la contundència. Una sola manera, que és la cançó a partir de la qual vaig tenir la sensació que tenia un disc, comença com un tema tradicional de Mishima, amb una melodia molt bàsica i uns acords majors. És un inici molt concret, ho entens tot, i de sobte emergeix com una mena de bèstia ferida que no se sap ben bé si és una guitarra distorsionada o un saxo, i que són les dues coses. És a dir, so naturalista i so abstracte conviuen en una mateixa cançó.

Per què trompa, saxo i trompeta tenen tanta rellevància en el disc?

Un disc és sempre un retrat d’una banda en un moment determinat, i intentes encabir-hi totes les possibilitats de la banda, diferents colors musicals. Abans érem més guitarrers i ara estem aprenent a ser més coses. Quan fas un àlbum vols contenir el món. És com una novel·la: vols donar tota una visió de tot, de tots els estats d’ànim. És el retrat d’una ànima i has d’intentar que hi hagi de tot.

És una ànima menys enlairada. ¿No sé si atribuir-ho a la crisi dels 45 anys, a la crisi de la socialdemocràcia o al fet d’assumir que ja no ets l’amo del teu destí?

Segurament a totes aquestes coses, però diria que és el disc de després de superar la crisi dels 40.

En quin sentit?

Amb els anys veus allà on arribes i allà on no arribes. Al principi ho vius com una crisi, però després veus que més o menys ja saps de què va la vida i aleshores jugues. Hi ha aquesta ambivalència en el disc: l’eufòria de dir que no està malament el que tens, però que ve de constatar que no tot és com et pensaves.

¿És la sensació que expliques a Menteix la primavera ?

Exacte. Parlo de l’amor romàntic tradicional amb sentit de l’humor i jugant amb els arranjaments de Sapore di sale, que, com tota bona cançó romàntica, és l’enyor d’un moment de glòria, de la catarsi sexual associada a la sensualitat del gust de la sal en el cos d’una dona. Però aquí no és un record al qual vols tornar, sinó l’amenaça del que pot tornar. A la cançó hi ha l’enyor i la constatació que la idea romàntica de l’amor no és veritat. Tractar-ho de manera humorística era bona idea.

¿Aquesta maduresa que expliques és la que t’ha permès adaptar el poema d’Auden, Qui més estima ?

Vaig trigar molt de temps a entendre el poema, fins que un dia hi vaig caure: el tema d’Auden és la nostra relació amb la indiferència. Quan ets jove i inquiet, la indiferència és terrible. No pots entendre per què la gent no escolta música, no va al cinema o no se sent cridada per una situació injusta. Vols rebel·lar-te contra això. I el poema diu que la indiferència hi és i que has d’aprendre a relacionar-t’hi. Prefereixo ser jo el que no és indiferent, ser jo el que més estima. Accepta-ho, és collonut ser el que més estima. No és culpa teva que el món no sigui millor. Tu seràs el que l’intentarà canviar, t’ha tocat aquest rol, celebra-ho.

Parlaves de colors musicals. En el disc també hi ha mandolina i banjo. Per què aquesta tria estètica?

Per donar la màxima varietat possible d’estímuls i perquè els podem oferir. Per què no fer-ho? Ara, en cada cançó tenen el seu sentit. A Jimi, per exemple, els arranjaments de saxo i de piano li donen una connotació temporal. Utilitzar de greu un saxo és molt dels anys 80 i la mandolina és una mica R.E.M. Hi té a veure que Jimi sigui una cançó amb un punt nostàlgic. Per a la nostra generació, aquelles sonoritats tenen aquesta connotació, i anem per bon camí quan uns sons et porten per un paisatge temporal.