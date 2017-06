'Dear Evan Hansen' guanyador inesperat dels premis Tony

'Dear Evan Hansen', amb 6 guardons, ha sigut la gran guanyadora de la 71a edició dels premis Tony. El musical, que relata la història d'un adolescent que lluita per ser acceptat a l'institut, s'ha emportat el guardó al millor musical, al millor actor d'un musical (Ben Platt), a la millor actriu secundària (Rachel Bay Jones), al millor llibret musical (Steven Levenson) i a la millor partitura original (Benj Pasek i Justin Paul).

'Hello Dolly' ha sigut considerada la millor reposició i s'ha emportat tres estatuetes més: la incombustible Bette Midler ha obtingut el Tony a la millor actriu i Gavin Creel el de millor actor secundari. "Reposició és una paraula interessant. Vol dir que se'n va anar i ha tornat, però 'Hello Dolly' mai se n'ha anat. Forma part de l'ADN del nostre país, és un clàssic", ha dit una emocionada Miller.

L'actriu Cynthia Nixon, coneguda sobretot per posar-se a la pell de Miranda Hobbes a la sèrie 'Sex in the city', s'ha emportat el Tony a la millor actriu secundària pel seu paper a ' The little Foxes'. Nixon, com molts altres actors i actrius durant la gala, ha sigut molt crítica amb Trump: "Hi ha gent que està devorant el planeta i persones que es queden amb els braços plegats i s'ho miren. Sento amor i gratitud per les persones que aquest 2017 es neguen a no fer res davant aquesta destrucció".

'Oslo' s'ha emportat el guardó a la millor obra de teatre de nova producció. L'obra reflexiona sobre les converses entre Israel i Palestina el 1993 i ha sigut escrita per J.T. Rogers: "Dono les gràcies als homes i dones que creuen en la democràcia, que creuen en la pau i que creuen que els seus enemics són també éssers humans. Els dedico el premi a tots ells", ha dit el dramaturg.