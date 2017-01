Dedicar tantes hores a llegir com a fer esport: l'objectiu del nou Pla de Foment de la Lectura

El secretari d'Estat de Cultura, Fernando Benzo, ha avançat que el nou Pla de Foment de la Lectura que impulsarà el ministeri buscarà que aquesta activitat tingui el mateix temps que altres a les aules, com és el cas dels esports.

" Ens obstinem en què els nois facin esport, però hem perdut la capacitat de dedicar el mateix temps a la lectura. Cal emprar el mateix temps per a la formació intel·lectual que per a l'activitat física", ha assenyalat durant la presentació de l'informe 'La lectura a Espanya', elaborat per la Federació Espanyola de Gremis d'Editors d'Espanya.

Benzo ha explicat que la proposta formarà part del Pla de Foment de la Lectura, inclòs dins el Pla 20/20, que pretén detallar àmpliament amb una compareixença al Congrés. La intenció és que el pla sigui "integral", i que es compti amb el suport del sector educatiu, l'editorial o les comunitats autònomes, entre d'altres.

"No sé si podrem posar en marxa totes les mesures en un any o en el que dura la legislatura, però cal buscar la complicitat i cooperació de tots. Ni uns ni altres podem seure i esperar que arreglin les coses i, només des la suma còmplice i no l'enfrontament, aconseguirem augmentar el nombre de lectors ", ha assenyalat Benzo.

"La lectura no forma part del sistema educatiu"

El president de FGEE, Daniel Fernández, ha insistit en aquesta idea després de lamentar l'abandonament de la lectura a l'escola. "És veritat que aquí es parla de la higiene o de l'esport com una cosa d'orgull nacional, quan la lectura no forma part del sistema educatiu", ha afirmat.

Segons ressalta l'informe de Lectura a Espanya, ni la LOMCE "ha marcat una diferència transcedental" respecte a l'anterior legislació per augmentar els nivells lectors, ni els plans autonòmics de lectura han aconseguit el seu objectiu, tenint en compte que ofereixen un "panorama dispers i irregular" .

Gairebé un 40% dels espanyols no obre "mai" un llibre

Altres punts d'aquest pla anunciat giraran al voltant de promoure una "lectura lúdica" i a "reaprendre a llegir des de la legalitat i el respecte als autors". Tot i que l'informe presentat parla d'un increment de lectors en els últims 15 anys i d'un percentatge del 47% de lectors 'freqüents' (almenys un cop per setmana), les dades contrasten amb el fet que gairebé el 40% dels espanyols reconeixen no obrir "mai" un llibre.

"La desigualtat lectora està augmentant a Espanya", ha alertat Fernández, per a qui, a causa de la irrupció de les noves tecnologies, hi ha "una lectura feble i una altra forta". En qualsevol cas, el lector tipus habitual és el d'una dona, de 30 a 55 anys, amb formació universitària i que viu en grans ciutats. "Per contra, les persones de més edat i en zones rurals són les que menys llegeixen", ha aclarit el director executiu de FGEE, Antonio María Àvila.

Una de les dades que lamenta el gremi d'editors és el del tancament de fins a un 20% de llibreries des de l'inici de la crisi (si bé també han obert nous establiments). La xifra més recent assenyala que el nombre de llibreries es va reduir de les 4.336 de 2013 a les 3.650 de 2014. Com a anècdota, indica que només hi ha 159 llibreries que facturin més de 600.000 euros anuals i, d'aquestes, només 29 que facturin més de 1,5 milions d'euros.

Cau el préstec a les biblioteques públiques

L'informe situa en un total de 6.717 les biblioteques públiques a tot Espanya, amb més de 25.000 empleats i unes despeses corrents de 953 milions d'euros. Encara que aquest nombre ha baixat poc en termes relatius, es redueixen els horaris d'obertura i es produeix un envelliment de les col·leccions.

A més, la despesa en adquisicions ha baixat de 1,50 euros a 56 cèntims per habitant del 2009 a 2014, repercutint en el descens dels préstecs ( 8,3 milions de préstecs menys el 2014 que cinc anys enrere), tot i que ha crescut el nombre d'habitants inscrits en les biblioteques, que passa del 28,72% al 34,49%, cosa que també passa amb el nombre de visites per habitant i any. "Aquest és el paisatge després de la batalla i, si no hi ha hagut un retrocés en els nivells de lectura, sí que es dóna almenys un estancament. És un gran fracàs com a país i compromet el nostre futur, ens cal corregir ràpidament el rumb", ha conclòs Fernández.