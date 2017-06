Detenen el promotor del Festival de Música de Cambrils per una presumpta estafa piramidal de més de 200 milions

Els Mossos d'Esquadra han detingut el promotor musical barceloní Antoni Mas, de 64 anys, per haver realitzat un presumpte frau de més de 200 milions d'euros. En una operació que han anomenat 'Auriga', els Mossos van tenir coneixement a principis de juny que Mas podria haver utilitzat dues de les seves empreses per portar a terme una estafa piramidal. Els investigadors van comprovar que l'home, que és promotor del Festival Internacional de Música Cambrils, s'aprofitava de la seva estructura per realitzar contractes publicitaris falsos que eren finançats pels inversors estafats. Segons la investigació, Mas destinava els diners que aconseguia a pagar els suposats beneficis que corresponien a les víctimes, i a mantenir les empreses.

A través de les empreses ATA Producciones y Eventos Barcelona 2003, i Publiolimpia SL, l'arrestat oferia alts rendiments en interessos, molt per sobre d'altres productes financers, si els estafats invertien diners presumptament destinats a la compra d'espais publicitaris de grups i mitjans de comunicació d'àmbit estatal i posteriorment els venien a grans societats perquè s'hi anunciessin. L'esquer era l'alt rendiment econòmic en interessos amb relació al capital invertit d'un producte, aparentment, de poc risc.

El detingut simulava i falsificava les factures amb aquestes grans empreses que suposadament es volien anunciar a la televisió. Aportava els contractes i factures falsificades com a garantia per obtenir el capital dels inversors. Mitjançant aquesta dinàmica, va arribar a defraudar fins a 200 milions a grans i petits inversors, segons la policia catalana.

Crida a noves víctimes

Els Mossos d'Esquadra van detenir Antoni Mas el 6 de juny com a presumpte autor d'un delicte d'estafa i falsedat documental. Posteriorment, va quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els Mossos preveuen que el frau encara ascendeixi a més milions a mesura que vagin aflorant més víctimes.

Per aquest motiu i davant la possibilitat que hi hagi una gran quantitat de persones afectades per aquesta estafa, els Mossos d'Esquadra fan una crida perquè les víctimes s'adrecin a qualsevol comissaria, des d'on se'ls posarà en contacte amb la Unitat Central de Delictes Socioeconòmics i Falsificació de Moneda.

L’Ajuntament de Cambrils treballa per mantenir el Festival

Per la seva banda, l'Ajuntament de Cambrils (Baix Camp) ha informat que està treballant per poder mantenir el Festival Internacional de Música de Cambrils del 27 de juliol al 13 d'agost, després de la detenció del propietari de l'empresa adjudicatària. La voluntat de l'equip de govern és “ que el festival se celebri tal com estava previst i farà tots els possibles perquè sigui així”, segons ha assenyalat en un comunicat.

L'Ajuntament va adjudicar l'organització del festival a través d'un concurs públic a l’empresa Publiolimpia. El conveni marca que l’empresa adjudicatària assumeix els riscos econòmics, com en les edicions anteriors. D'aquesta manera, l’Ajuntament no ha de fer cap despesa econòmica i la seva col·laboració es limita a la cessió de l'espai del Parc del Pinaret i el suport amb personal de la Brigada i la Policia Local.