Dianne Reeves, Christian Scott i la banda original de James Brown encapçalen el Vijazz Penedès

L' 11a edició del Vijazz Penedès arrencarà el 7 de juliol amb l'espectacle 'Jazz-The Story'. Es tracta d'un recorregut per la història d'aquest gènere musical de la mà d'una banda dirigida artísticament per Vincent Herring i formada per exponents del jazz internacional com el saxofonista James Carter, els trompetistes Jon Faddis i Jeremy Pelt i el trombonista Steve Turre. L'espectacle, estrenat al mític club Birdland de Nova York al gener, farà la primera parada europea al Vijazz Penedès.

El concert inaugural serà "el bombonet" del festival, segons explica el director de Vijazz Penedès, Pere Pons. Més enllà d'aquesta actuació, el festival també acollirà el concert de Christian Scott aTunde Adjuah, que és un referent del gènere per la seva habilitat a l'hora de combinar el registre clàssic amb les sonoritats del hip-hop i les seves derivades urbanes i elèctriques, i de Dianne Reeves, que està considerada la millor vocalista de jazz de l'actualitat. Reeves s'encarregarà de cloure el festival el 9 de juliol amb un concert de presentació del seu nou àlbum d'estudi, 'Beautiful life'.

Un altre dels plats forts del festival és el concert de The JB's James Brown Original Band, l'única banda que manté viu el llegat de James Brown. La formació, dirigida per Tyrone Jefferson, oferirà el repertori íntegre dels concerts de Brown el 8 de juliol. Entre els seus 13 membres hi ha la vocalista Marta High i el músic Fred Wesley. Els últims dos anys, el Vijazz Penedès aplega al voltant de 50.000 persones a Vilafranca del Penedès.