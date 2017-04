Els Diotima ofereixen una estimulant tria de quartets recents

Quartet Diotima L’AUDITORI 6 D’ABRIL

La complexitat més àrdua sembla un joc de nens en mans del Quartet Diotima. Almenys, aquesta va ser una de les impressions extretes del concert que el grup francès va protagonitzar a L’Auditori, una lloable col·laboració entre les Sampler Sèries de l’equipament públic i el Festival Mixtur, que demà diumenge tanca la sisena edició. El nivell tècnic va ser tan enlluernador que ni un petit accident, la caiguda d’una partitura, no va impedir que la violí segon es reincorporés com si res al discurs.

Una mera anècdota en un programa en què els Diotima abordaven tres compositors de generacions i bagatges diversos amb obres compostes en l’última dècada, un pack altament estimulant que va tenir el seu punt àlgid en el Quartet núm. 7 (2011) de Georg Friedrich Haas. Ampliant el potencial dels quatre instruments de corda amb inflexions microtonals i l’ús de l’electrònica, el compositor austríac crea una successió de paisatges hipnòtics que evidencien el seu complet domini de les textures sonores. Els Diotima no van fer fàstics als elements més hedonistes de la partitura, amb la col·laboració, no acreditada al programa, de Santi Barguñó al control tècnic.

La primera part de la vetllada oferia propostes més aspres, com Elogio de la sombra (2012), del val·lisoletà Alberto Posadas. La hiperactivitat més violenta s’alternava amb passatges d’un estatisme quasi fantasmagòric, com si l’energia desaparegués d’una revolada, un joc de contrastos un xic dilatat en el temps que va posar a prova els reflexos dels Diotima. Cap por: el quartet francès va respondre amb precisió mil·limètrica. Hèctor Parra era el tercer autor programat, amb el flamant Premi Nacional de Cultura sota el braç, fruit lògic de l’exposició privilegiada que ha tingut en els últims mesos la seva obra tant a L’Auditori com al Palau de la Música. Leaves of reality (2006-07) és una peça feta de gestos abruptes que demana un so més rugós i dens que el Quartet Diotima va servir amb demostrativa brillantor.